El gigante de la moda rápida Shein ha elegido Francia para abrir sus primeras tiendas físicas permanentes en el mundo, anunció la marca, criticada por sus miles de productos a muy bajo precio vendidos por internet.
A partir de noviembre abrirá progresivamente seis tiendas en el país, empezando por París -dentro de los grandes almacenes BHV Marais-, y siguiendo por las ciudades de Dijon, Reims, Grenoble, Angers y Limoges, indicó la empresa en un comunicado.
"Esta alianza es más que un simple lanzamiento: es un compromiso para revitalizar los centros urbanos en toda Francia, restaurar los grandes almacenes y desarrollar oportunidades para la moda francesa", aseguró Shein, que promete crear 200 empleos directos e indirectos.
Shein, fundada en China en 2012 y con sede en Singapur, es principalmente conocida por vender ropa y accesorios a precios extremadamente bajos, con un gran número de referencias y usando un marketing muy agresivo.
Shein enfrenta acusaciones
La compañía ha sido acusada de contaminación ambiental por los enormes volúmenes de ropa que pone en el mercado y está bajo sospecha por las condiciones laborales de sus proveedores.
En Europa, el sector textil y de la moda reprocha a Shein hacer una competencia desleal frente a las empresas locales porque no cumple las mismas normas europeas sobre medio ambiente, derechos sociales y seguridad del consumidor.
Shein emplea a 16 mil personas en todo el mundo y en 2022 facturó 23 mil millones de dólares (20 mil millones de euros).
mcc