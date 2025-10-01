El gigante de la moda rápida Shein ha elegido Francia para abrir sus primeras tiendas físicas permanentes en el mundo, anunció la marca, criticada por sus miles de productos a muy bajo precio vendidos por internet.

A partir de noviembre abrirá progresivamente seis tiendas en el país, empezando por París -dentro de los grandes almacenes BHV Marais-, y siguiendo por las ciudades de Dijon, Reims, Grenoble, Angers y Limoges, indicó la empresa en un comunicado.

"Esta alianza es más que un simple lanzamiento: es un compromiso para revitalizar los centros urbanos en toda Francia, restaurar los grandes almacenes y desarrollar oportunidades para la moda francesa", aseguró Shein, que promete crear 200 empleos directos e indirectos.

Lee también Shein estudia regresar su sede a China para cotizar en Hong Kong; fracasan intentos en Londres y Nueva York

Shein, fundada en China en 2012 y con sede en Singapur, es principalmente conocida por vender ropa y accesorios a precios extremadamente bajos, con un gran número de referencias y usando un marketing muy agresivo.

En 2022, Shein facturó 23 mil millones de dólares. Foto: AFP

Shein enfrenta acusaciones

La compañía ha sido acusada de contaminación ambiental por los enormes volúmenes de ropa que pone en el mercado y está bajo sospecha por las condiciones laborales de sus proveedores.

En Europa, el sector textil y de la moda reprocha a Shein hacer una competencia desleal frente a las empresas locales porque no cumple las mismas normas europeas sobre medio ambiente, derechos sociales y seguridad del consumidor.

Lee también Shein busca cotizar en bolsa de valores de Hong Kong; quiere presionar a Reino Unido para hacer lo mismo en Londres

Shein emplea a 16 mil personas en todo el mundo y en 2022 facturó 23 mil millones de dólares (20 mil millones de euros).

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc