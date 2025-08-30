Las nuevas tarifas a importaciones de países sin tratado con México, así como las que se aplican a productos de bajo valor en envíos por internet, dejaron más ingresos tributarios, destacó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

De enero a julio, la recaudación por el impuesto a las importaciones ascendió a 96 mil 553 millones de pesos, un aumento de 30% respecto a igual periodo de 2024.

La tasa de crecimiento de dichos ingresos es la mayor registrada, destacó la SHCP en el Informe de Finanzas y la Deuda Pública.

Lee también: El viernes entra en vigor veto a importación temporal de calzado, textiles, confecciones y endulzantes; impulsarán industria nacional

Esto fue reflejo de la modernización del esquema tarifario aplicable a países con los que México no tiene tratados comerciales vigentes, así como por el nuevo tratamiento fiscal a productos dentro del umbral de “minimis”.

El régimen “minimis” es una figura arancelaria que exime a envíos de bajo valor de pagar impuestos de importación y aranceles y que beneficiaba a plataformas como Shein y Temu, por lo que el gobierno mexicano subió el gravamen a pagar en la aduana de 19% a 33.5% para la entrada de mercancías asiáticas a México.

Tan sólo en julio, la captación por impuesto a las importaciones llegó a 14 mil 778 millones de pesos, tras registrar 12 mil 700 millones en igual mes de 2024.

Lee también: Publican decreto para prohibir importación de calzado terminado; buscan beneficiar a la industria nacional

Así los ingresos tributarios sumaron 3.2 billones de pesos al cierre de julio, 7.2% superior en términos reales, es decir, sin inflación.

Ninguno de los ingresos del resto de los impuestos logró una tasa tan elevada como la que registró el impuesto a las importaciones.

Para la recaudación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) fue de 7.1%, con 1.8 billones de pesos que se fueron a las arcas federales.

Lee también: Refuerzan mecanismos de control en importación de hidrocarburos; prevén reducir huachicol fiscal

Mientras que por el IVA crecieron 8.3% con 911 mil 351 millones, muestran los datos del informe.

De lo captado por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) presentó una reducción de 0.6%, con 379 mil 084 millones de pesos. No obstante, a su interior el IEPS a gasolinas y diesel fue positivo, con una variación de 0.6% debido a la ausencia de subsidio a consumidores, lo que permitió un ingreso de 242 mil 681 millones.

Se registraron 526 mil 247 millones por venta de petróleo en el exterior, 16.3% menos sobre lo que se exportó de enero a julio de 2024.

Lee también: Destaca Senado decisión de suspender importación temporal de calzado; “con esta decisión, se dan pasos firmes", señala

Por otro lado, el gasto programable pagado que ejerció el sector público cayó 7.8% durante los primeros siete meses de 2025, al sumar 3.6 billones de pesos.