Emiten sentencia en caso Ciro Gómez Leyva; dan 11 años de prisión a dos involucrados

DEA lanza Proyecto Portero; va contra los "guardianes de los cárteles"

FGR asegura 120 mil litros de diversas sustancias químicas y armas de fuego en Sinaloa y Sonora; detienen a dos sujetos

Y a todo esto, Beatriz Gutiérrez estaba en Minatitlán; columna de Sabina Berman

"No me he ido a vivir allá ni a ningún otro lado"; Beatriz Gutiérrez Müller rechaza irse a residir a España

Narco buscó estrenar el AIFA; aeropuerto incautó cocaína, metanfetamina y fentanilo

El titular de la secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP),, aseguró que la reducción de la es resultado contundente de que la estrategia aplicada es el camino correcto.

Destacó que una de las métricas notables del impacto de la política económica de estas administraciones en México ha sido un hecho contundente: Hemos reducido la pobreza y la en más de 10 millones de personas.

“Eso es un resultado que demuestra que la estrategia es robusta, es la correcta y en la que hay que profundizar”, manifestó al participar en el Espresso chat con la vicepresidenta de Países e Integración Regional del (BID), Anabel González.

Ponderó que no es un tema nada más de un impacto monetario, sino también de ingresos; es multidimensional: es , es sanidad, es mejor acceso a agua limpia, a drenaje y alcantarillado.

Recordó que la estrategia del gobierno mexicano es muy clara: “Tenemos una divisa que, ”.

La visión subrayó, es atacar en su raíz la causa de muchos problemas, no nada más económicos, sino también sociales y culturales del país.

Amador enfatizó que en los últimos años, y que se reafirmará en los siguientes, será seguir fortaleciendo los ingresos, la dignidad, las capacidades, la de las mayorías en el país.

Eso requiere, explicó, el redireccionamiento del diseño presupuestal respecto a otras épocas.

Pero al mismo tiempo, dijo, fomentarán la participación del sector privado nacional y extranjero, la modernización y profundización de los mercados financieros de capitales como aliados en este esfuerzo por crear un México y una sociedad más justa para todos.

Hacia allá van los esfuerzos, aseguró, pero no nada más en la parte presupuestal, ya que aseguró la tiene un enfoque de aliviar la pobreza.

Como ejemplo, mencionó la infraestructura que tiene un enfoque de desarrollo regional como el , que está muy orientado a la península de Yucatán, que durante décadas no pudo incorporarse de manera automática al ritmo de integración de México con la economía global.

El responsable de las finanzas públicas del país, comentó que había zonas que no lograban reinsertarse con las cadenas globales de valor.

De ahí que se está potenciando la inversión para que ayude a aliviar la pobreza y mejorar las condiciones de vida de más mexicanos.

En ese sentido, reconoció que el ha sido un aliado estratégico, organismo con el cual esperan seguir trabajando para impulsar proyectos como los Polos de Desarrollo para el Bienestar, a través del BID Invest.

