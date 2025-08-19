Shein está estudiando devolver su sede central a China desde Singapur, país al que se desplazó en 2022 con el objetivo de facilitar su salida a Bolsa en Hong Kong después de los intentos infructuosos por hacerlo en Nueva York y, posteriormente, en Londres.

Según 'The Guardian', la compañía habría consultado ya con despachos de abogados la posibilidad de crear una matriz en China continental con vistas a hacer de Hong Kong su plaza financiera predilecta para negociar acciones y levantar capital.

Hasta ahora, informaciones de prensa apuntaban en julio a que Shein estaba optando por la ciudad asiática para presionar a la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido y que aprobase su cotización en el parqué londinense, donde solicitó estrenarse hace 18 meses, pero con escasos resultados ante los escollos regulatorios.

Shein remitió el folleto de su oferta pública inicial (OPI) a la Bolsa de Hong Kong y a la Comisión Regulatoria de Valores de China (CSRC, por sus siglas en inglés) para dinamizar el caso abierto en Gran Bretaña.

La multinacional logró la aprobación del documento por parte de la CNMV británica hace unos meses, pero esta no fue aceptada por su homóloga china.

El motivo estaría en el lenguaje empleado a la hora de evaluar los riesgos, en concreto, en lo referido a las actividades realizadas en la región de Xinjiang, hogar de la minoría uigur. Pekín ha sido acusada repetidamente de vulnerar los derechos humanos de este grupo étnico.

La legislación china exige que las empresas con vínculos importantes con el país recaben su beneplácito para salir a Bolsa en cualquier lugar del mundo, incluso aunque estén domiciliadas en el extranjero.

