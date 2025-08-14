¿Compraste en plataformas asiáticas?, desde mañana pagarás 33.5% de impuestos por la importación

A partir de este jueves 14 de agosto, las importaciones por paquetería de productos asiáticos o de cualquier país, deberán de pagar una tasa global de importación de 33.5%, lo que representa un incremento, ya que antes se pagaba el 19%.

Lo que afectará a plataformas digitales como Shein, Aliexpress y Temu, o a aquellas que venden productos de cualquier país, excepto de Canadá y Estados Unidos.

Ello de acuerdo con la Cuarta Resolución de Modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2025, publicada el 28 de julio de 2025, en la que se estableció esta disposición que se une a otras acciones gubernamentales para proteger a la industria nacional y hacer frente a prácticas desleales de empresas asiáticas.

Así, si una mercancía se compró por e-commerce y se importará al país para entregarlo por paquetería, el consumidor antes debía pagar 19%, pero desde mañana viernes deberá de pagar 33.5% de impuesto, ya sea que lo pague directamente a la plataforma o la empresa de mensajería, dijo la Presidenta de la Comisión Técnica de Comercio Exterior del Colegio de Contadores Públicos de México, Gloria Rocío Estrada Antón.

Lee también “Nenis” bajo presión; cómo el impuesto a Shein y Temu afecta a mujeres emprendedoras

Aunque hay excepciones si los envíos se hacen desde Estados Unidos y Canadá se mantienen los beneficios del tratado comercial que hay entre México y esos países y los envíos por debajo de 50 dólares seguirán exentos; los que tengan un valor de entre 50 y 117 dólares pagarán una tasa de 17% y si son mayores a 117 dólares se les gravará con 19%, explicó.

¿Cómo se pagan los impuestos a la importación?

Si el vendedor ofrece un precio que indica claramente que ya se incluye el pago de impuestos de importación, entonces no se debe hacer pago adicional, dijo Estrada Antón.

Pero si el precio final de un producto adquirido en plataforma no dice que incluya impuestos de importación, entonces “eso prende una alerta porque esos impuestos los va a pagar el comprador”, entonces las empresas de mensajería determinarán el monto a pagar y cobrarán los impuestos al comprador antes de entregarle el pedido.

Lee también Temu y Shein, las más afectadas por alza de impuestos a productos importados; riesgo para “Nenis” y aumento de precios

“Las empresas de paquetería tienen la obligación de informar a la autoridad quienes son las destinatarias de estas importaciones y de cobrar la tasa global”, para luego enterarlo al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Añadió que este cobro se aplicará de acuerdo con la fecha de entrada de la mercancía a aduanas, es decir, todo lo que llegue a territorio mexicano a partir del 15 de agosto pagará el impuesto a la importación.

Este incremento de 19% a 33.5% se dio debido a que “hay una necesidad de proteger a la industria nacional por los abusos que se han presentado por las facilidades que otorgan las reglas... porque se han creado modelos de negocios para vender mercancías que se venden en México evitando el pago de un pedimento aduanal”, dijo la especialista.

Lee también ¿Compras en Shein, Temu y Amazon? Esto dice el SAT respecto a un aumento de impuestos

Comentó que se abusó de este esquema diseñado para pequeñas operaciones de importación, por lo que se evitó también el pago de las contribuciones por IVA y aranceles que se tendrían que pagar correctamente en aduanas.

Estrada Antón consideró que “seguramente se generará una disminución de estas compras. Luego del incremento de compras online por los bajos costos de productos asiáticos y, por lo tanto, la tendencia o lo que se busca es disminuir estas compras y sustituir por proveedores locales”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc