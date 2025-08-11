El Indicador de la Actividad Industrial en México retrocedió 0.1% en junio de 2025 respecto al periodo inmediato anterior, luego de dos meses al alza, revelan los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Tres de las cuatro grandes divisiones que comprende la industria registraron una disminución durante el sexto mes del año, entre las que destaca la minería con una caída mensual de 1.4%.

Por componentes, la extracción de petróleo y gas bajó 0.5% y los servicios relacionados con el sector se desplomaron 13.6%, mientras que la producción de minerales metálicos y no metálicos logró un crecimiento de 2.4%.

La industria de la construcción reportó una disminución mensual de 0.2%. A su interior la edificación retrocedió 0.3% y los trabajos especializados, -1.0%; en tanto que las obras de ingeniería avanzaron 1.7%.

La generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final, observó también un retroceso mensual de 0.2%.

La minería reportó una caída mensual de 1.4%.

Industria manufacturera registra un crecimiento de 0.3%

Por su parte, la única división industrial que registró un crecimiento fue la producción de la manufacturera, que alcanzó un alza de 0.3% en junio pasado, ligando tres meses en terreno positivo. Esto, a pesar de que 11 de las 21 actividades que comprenden esta división industrial, reportaron un retroceso mensual en el periodo de referencia.

Entre dichas actividades sobresale impresión e industrias conexas, con una caída mensual de 4.6%; seguida de la fabricación de prendas de vestir, -3.3%; así como el segmento de ‘otras manufacturas’, -2.8%.

Por el contrario, las actividades que lograron avances, fueron la fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón, con un aumento mensual de 6.1%; industrias metálicas básicas, 4.9%; y la fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica, 2.3%.

A tasa anual y con cifras desestacionalizadas, la producción industrial reportó una baja de 0.8% en el sexto mes del año. Por sector de actividad económica, la mimería registró una caída de 8.5% y la generación y transmisión de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural -3.8%; mientras que la construcción creció 1.5% y la manufactura observó un alza mínima de 0.01%.

