Más Información

Narco buscó estrenar el AIFA; aeropuerto incautó cocaína, metanfetamina y fentanilo

Narco buscó estrenar el AIFA; aeropuerto incautó cocaína, metanfetamina y fentanilo

Y a todo esto, Beatriz Gutiérrez estaba en Minatitlán; columna de Sabina Berman

Y a todo esto, Beatriz Gutiérrez estaba en Minatitlán; columna de Sabina Berman

"No me he ido a vivir allá ni a ningún otro lado"; Beatriz Gutiérrez Müller rechaza irse a residir a España

"No me he ido a vivir allá ni a ningún otro lado"; Beatriz Gutiérrez Müller rechaza irse a residir a España

Televisa demandará en México e Inglaterra a Random House; denuncia falsedades en libro de Anabel Hernández

Televisa demandará en México e Inglaterra a Random House; denuncia falsedades en libro de Anabel Hernández

Aristegui destapa estancia de 14 días de Andy en Tokio; le hallan cenas de hasta 47 mil pesos

Aristegui destapa estancia de 14 días de Andy en Tokio; le hallan cenas de hasta 47 mil pesos

“El Mayo” Zambada se declarará culpable de narcotráfico en EU; audiencia se realizará el 25 de agosto

“El Mayo” Zambada se declarará culpable de narcotráfico en EU; audiencia se realizará el 25 de agosto

“El mejor Teppanyaki de Tokio... también el más caro”; así es Sazanka, el restaurante donde “Andy” pagó 47 mil pesos de cuenta

“El mejor Teppanyaki de Tokio... también el más caro”; así es Sazanka, el restaurante donde “Andy” pagó 47 mil pesos de cuenta

... y mientras tanto, chocolatería de Andy, a todo lo que da; hay filas de hasta 15 minutos en el negocio de los López Beltrán que no da tickets

... y mientras tanto, chocolatería de Andy, a todo lo que da; hay filas de hasta 15 minutos en el negocio de los López Beltrán que no da tickets

Reportan presencia de cárteles mexicanos en Ucrania; narcos se enlistan en la guerra para perfeccionar manejo de drones

Reportan presencia de cárteles mexicanos en Ucrania; narcos se enlistan en la guerra para perfeccionar manejo de drones

Asesinan a Camilo Ochoa en Morelos; filtran videos del influencer contestando a amenazas en TikTok

Asesinan a Camilo Ochoa en Morelos; filtran videos del influencer contestando a amenazas en TikTok

Mueren en emboscada 8 autodefensas de UPOEG

Mueren en emboscada 8 autodefensas de UPOEG

Layda Sansores responde a críticas sobre su viaje a Europa; "seis días pedí al Congreso, los únicos del año", afirma

Layda Sansores responde a críticas sobre su viaje a Europa; "seis días pedí al Congreso, los únicos del año", afirma

El fabricante suizo de relojes se disculpó y retiró un publicitario que mostraba a un modelo estirándose las comisuras de los ojos, tras las acusaciones de racismo y los llamados al boicot en redes sociales chinas.

El gesto fue señalado como “despectivo y racista” por parodiar los rasgos físicos de parte de la población asiática.

En un mensaje publicado el sábado en y en la red social china Weibo, Swatch reconoció las "recientes inquietudes sobre la representación de un" en la publicidad y anunció su decisión de retirarlo.

Lee también

La foto que generó la polémica. FOTO: SWATCH
La foto que generó la polémica. FOTO: SWATCH

"Ofrecemos nuestras más sinceras por cualquier malestar o malentendido que esto pueda haber causado", afirmó la compañía.

Muchos internautas se mostraron insatisfechos con la respuesta de la empresa y mantuvieron su llamado a hacer un de las marcas del Grupo Swatch, que incluyen a Blancpain, Longines y Tissot.

Un usuario de Weibo con más de un millón de seguidores acusó al grupo de "racismo contra los chinos" y exigió una.

Lee también

Otros usuarios instaron a los consumidores a boicotear a la empresa.

China es uno de los mercados más grandes del Grupo Swatch y la industria relojera se enfrenta a una disminución de la demanda en el país.

En julio, el grupo anunció una caída del 11.2% en las ventas netas durante el primer semestre del año, debido al bajo consumo en China, Hong Kong y Macao, así como en los mercados del sudeste asiático, que "dependen en gran medida del turismo chino", reconoció el fabricante de relojes suizo.

Lee también

Swatch no es la primera marca extranjera acusada de racismo en China.

recibió fuertes críticas en 2018 tras publicar videos promocionales que mostraban a una modelo china usando torpemente palillos para comer comida italiana.

En 2023, Dior causó polémica con un anuncio que mostraba también a un modelo estirándose el rabillo del ojo.

           Únete a nuestro canal               ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Pedirán la CURP biométrica para el regreso a clases 2025? Esto dice la SEP. Foto: Adobe / RENAPO

¿Pedirán la CURP biométrica para el regreso a clases 2025? Esto dice la SEP

Vivienda del Bienestar: ¿Tengo que pagar la casa de la Conavi? Monto y cuántos años tienes para hacerlo. Foto: Adobe / Secretaría de Bienestar

Vivienda del Bienestar: ¿Tengo que pagar la casa de la Conavi? Monto y cuántos años tienes para hacerlo

iStock/ nicoletaionescu/Nobilior

Entrevista de visa americana: Guía práctica y checklist de documentos obligatorios

Pensión Bienestar: cuándo depositan $6,200 en septiembre 2025 y quiénes lo recibirán primero. Foto: Secretaría de Bienestar

Pensión Bienestar: cuándo depositan $6,200 en septiembre 2025 y quiénes lo recibirán primero

Vuelos baratos. iStock/HAKINMHAN

Google presenta Flight Deals, su nueva herramienta para encontrar vuelos baratos