General Motors (GM) reducirá la producción de vehículos eléctricos (VE) en Norteamérica ante la decisión de la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de eliminar los incentivos fiscales para su venta a partir del 30 de septiembre.

Documentos obtenidos por el periódico Detroit Free Press señalan que GM suspenderá durante varias semanas la producción en la planta de montaje de Spring Hill, en Tennessee, y que ajustará la fabricación en las plantas de Fairfax (Kansas City) y CAMI (Canadá).

La planta de Spring Hill produce el todocaminos SUV eléctrico de la gama alta Cadillac Lyriq mientras que CAMI fabrica la furgoneta eléctrica BrightDrop para empresas de entrega de paquetes.

La producción de Fairfax está suspendida en estos momentos ya que la planta está siendo equipada para fabricar el eléctrico Chevrolet Bolt.

GM espera que las cifras de septiembre también sean de récord ya que los consumidores aprovecharán los incentivos antes de que sean cancelados. Foto: archivo

Prevén reducción del mercado de vehículos eléctricos

El martes, el presidente de GM para Norteamérica, Duncan Aldred, advirtió que la compañía se vería obligada a ajustar su producción por las políticas del gobierno estadounidense en contra de los vehículos eléctricos.

Aldred afirmó que "es casi una certeza que veremos un mercado de vehículos eléctricos más pequeño durante algún tiempo" por lo que la compañía ajustará su producción.

"No cabe duda de que veremos una caída en las ventas de vehículos eléctricos el próximo trimestre, una vez que finalicen los créditos fiscales el 30 de septiembre, y puede que el mercado tarde varios meses en normalizarse", afirmó.

"Casi con toda seguridad tendremos un mercado de vehículos eléctricos más reducido durante un tiempo, y no vamos a sobreproducir. Aun así, creemos que GM puede seguir aumentando su cuota en el mercado de vehículos eléctricos", añadió Aldred.

Precisamente GM informó el martes que sus ventas de eléctricos alcanzaron la cifra récord para el mes de agosto de más de 21.000 unidades y que espera que las cifras de septiembre también sean de récord ya que los consumidores aprovecharán los incentivos antes de que sean cancelados.

Otros fabricantes también se están beneficiando de la prisa de los consumidores estadounidenses para comprar VE antes del fin de los créditos fiscales. Ford dijo el miércoles que sus ventas de eléctricos aumentaron un 19.3 % en agosto y las de híbridos un 14.5%.

sg/mcc