Desde prendas de vestir hasta hoteles y restaurantes, pasando por fragancias y accesorios, Armani ha brindado al público un amplio catalogo de artículos desde su fundación en 1975 por el diseñador de moda Giorgio Armani.

La icónica marca global, le dio a la moda italiana un nuevo sentido, donde el estilo clásico acompañado de los colores blanco y el negro son los protagonistas.

Este 4 de agosto, se dio a conocer la muerte de Giorgio Armani a los 91 años, fundador de la casa de moda junto al arquitecto Sergio Galeotti, quien lo convenció para crear su propia empresa.

Fue en 1975, cuando Armani y Galeotti fundaron juntos Giorgio Armani Spa. Con el tiempo, la marca amplió su universo para incluir otros sectores, que se han convertido en parte integral de su identidad: Armani Casa, Armani Beauty, Armani Ristorante, Armani Hotels.

Galeotti murió 10 años después y Armani quedó al frente de la firma, permaneciendo como diseñador principal y único propietario del holding hasta el final, sin vender acciones a fondos o grupos externos, ni a cambio de liquidez ni de visibilidad.

El éxito de esta marca de lujo comenzó en el 75 con el lanzamiento del traje desestructurado, una prenda de ropa de sastrería masculina con toques de feminidad y ligereza, que contrastaba con las prendas de uso común para el trabajo.

A finales de la década de los 70, la empresa italiana se expandió abriendo una filial en Estados Unidos, atrayendo la atención al participar en el área de vestuario para la película American Gigolo, vistiendo al actor Richard Gere.

Hollywood le brindó al sello de alta costura la oportunidad de crecer en el mercado estadunidense, y posteriormente de forma global, convirtiéndose en una de las firmas más importantes e influyentes dentro de la industria de la moda.

El diseñador de moda italiano Giorgio Armani saluda al público tras la presentación de su colección Crucero 2020 en el Museo Nacional de Tokio, Japón, el 24 de mayo de 2019 (4 de septiembre de 2025). Armani falleció a los 91 años, según confirmó su compañía el 4 de septiembre de 2025. Foto: EFE

¿Cuánto vale Armani?

De acuerdo con datos de Bloomberg en línea, la cadena de moda milanesa registró ingresos de 2 mil 300 millones de euros (2 mil 700 millones de euros) durante 2024. Las principales ganancias provinieron de las marcas AJ Armani Jeans y Emporio Armani.

Analistas estiman que la empresa podría tener un valor actual de entre 6 mil y 7 mil millones de euros.

La valoración considera no solo los ingresos y la rentabilidad, sino también el prestigio de la marca y su cartera inmobiliaria: edificios en el distrito de la moda de Milán, ubicaciones icónicas en Nueva York, París, Londres y Hong Kong, boutiques, hoteles, restaurantes o espacios multifuncionales.

La riqueza personal de Armani, oscilaba en los 9 millones de dólares, según los datos del Índice de Multimillonarios de Bloomberg, posicionándose como uno de los hombres más ricos de Italia.

Hasta los últimos años, el diseñador italiano estuvo al frente de la empresa, siendo el único accionista independiente de la etiqueta de lujo.

