Giorgio Armani, el diseñador italiano que convirtió el concepto de elegancia discreta en un imperio de la moda valorado en miles de millones de dólares, murió a los 91 años, y famosos de todo el mundo lo despiden en redes sociales con fotos, mensajes y recuerdos.

Armani falleció en su hogar, se perdió la Semana de la Moda de Milán en junio de 2025 por primera vez durante las presentaciones de la moda masculina Primavera-Verano 2026 para recuperarse de una enfermedad no revelada.

Estaba planeando un evento importante para celebrar los 50 años de su emblemática casa de moda Giorgio Armani durante la Semana de la Moda de Milán este mes.

Armani tuvo gran influencia no sólo en las pasarelas, también en el mundo de Hollywood; el clásico cinematográfico de 1980 “American Gigolo” lanzó tanto a Armani como al actor Richard Gere en sus carreras en Hollywood. Vestido por Armani, Gere se convirtió en el nuevo galán favorito de América, y “Geeorgeeo” como lo llamaban, el diseñador más popular del conjunto glamuroso.

La conexión con Hollywood le valió créditos de vestuario en más de 200 películas, y en 2003 un lugar en el “Paseo de la Fama” de Rodeo Drive.

La noche de los Oscar siempre brillaba, con trajes elegantes para los hombres y vestidos deslumbrantes para las damas. El ganador del Oscar al mejor actor de 2009, Sean Penn, recogió su estatuilla con un atuendo negro sobre negro de Armani, y la nominada a mejor actriz Anne Hathaway caminó por la alfombra roja con un deslumbrante vestido de noche blanco sin tirantes de la última colección de alta costura Prive de Armani.

Otros devotos de larga data incluyeron a Jodie Foster, George Clooney, Sofia Loren y Brad Pitt. David y Victoria Beckham fueron la “cara” de su campaña publicitaria de ropa interior de 2009.

Tan significativo fue el impacto del estilo Armani, no sólo en cómo la gente se vestía sino en cómo abordaban la moda, que en 2000 el museo Guggenheim de Nueva York presentó una retrospectiva de los primeros 25 años de Armani en la moda.

“Me encantan las cosas que envejecen bien, cosas que no se pasan de moda y se convierten en ejemplos vivos de lo absolutamente mejor”, dijo Armani sobre sus esfuerzos.

Famosos despiden a su "rey"

La actriz Julia Roberts, compartió una imagen con Giorgio Armani y escribió:

"Un verdadero amigo. Una leyenda".

La cantante española Laura Pausini calificó la muerte de Armani como un desastre, y se dijo agradecida de haber conocido a un rey.

"Ha sido un honor conocer a un rey. Lo que me has enseñado y regalado es un valor añadido invaluable en este desastre. Buen viaje querido George. Con amor infinito, Laura. Un abrazo a Sergio, Roberta, Silvana, Rosanna, Andrea, Paul, Stella, Lorena y a toda su gran familia y su personal muy amable", se lee.

*Con información de AP.

