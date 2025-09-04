En agosto, se comercializaron 124 mil 167 autos nuevos en el país, un 3% menos que en el mismo mes del año pasado, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Mientras que en el periodo enero-agosto se registraron 957 mil 993 vehículos ligeros nuevos vendidos, lo que representa una disminución de 0.7% con respecto a lo comercializado durante el mismo periodo de 2024.

En agosto, las marcas japonesas y de lujo presentaron la mayor caída en ventas.

Suzuki disminuyó sus ventas un 25.5%; Toyota un 10.6%; Honda un 9.5%; Mazda un 6.2%.

Entre las marcas de lujo, Acura disminuyó 34.5% sus ventas en agosto; Lexus un 13.7%; Mercedes Benz un 33.5%; y Volvo un 24.2% menos.

Las automotrices chinas tuvieron resultados mixtos: Changan incrementó 269% sus ventas en agosto; Great Wall Motor disminuyó 4%; JAC creció 1%; MG retrocedió 15%; mientras que Motornation incrementó 54% sus ventas. Chirey y Jetour dejaron de reportar sus cifras de ventas al Inegi.

Entre las marcas de mayor venta en el mercado, Nissan incrementó 10% sus ventas en agosto; General Motors disminuyó 6%; y Volkswagen retrocedió 6.5%.

La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) estima que, en el escenario más favorable, la economía mexicana crecerá 1.1% en su Producto Interno Bruto en 2025 y se comercializarán 1.5 millones de unidades.

Pero conforme avanza el año, el escenario más probable es que se comercialicen un millón 494 mil 839 vehículos, confirmando el estancamiento del mercado automotriz en 2025 y 2026.

