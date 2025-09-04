Más Información

Cronología de la lucha de México-EU contra el narco; Iniciativa Mérida, Entendimiento Bicentenario y acuerdos en el trumpismo

Cronología de la lucha de México-EU contra el narco; Iniciativa Mérida, Entendimiento Bicentenario y acuerdos en el trumpismo

La mañanera de Sheinbaum, 4 de septiembre, minuto a minuto

La mañanera de Sheinbaum, 4 de septiembre, minuto a minuto

Huracán Lorena amenaza con intensificarse en costas de BCS; consulta trayectoria y los estados en riesgo

Huracán Lorena amenaza con intensificarse en costas de BCS; consulta trayectoria y los estados en riesgo

Agencia de visados de EU forma su propia fuerza policial para arrestar personas, reporta Wall Street Journal; agentes portarían armas

Agencia de visados de EU forma su propia fuerza policial para arrestar personas, reporta Wall Street Journal; agentes portarían armas

Muere Giorgio Armani a los 91 años; el diseñador era considerado el "rey" de la moda italiana

Muere Giorgio Armani a los 91 años; el diseñador era considerado el "rey" de la moda italiana

Seguridad y nearshoring dominan la conversación

Seguridad y nearshoring dominan la conversación

En agosto, se comercializaron 124 mil 167 autos nuevos en el país, un 3% menos que en el mismo mes del año pasado, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía ().

Mientras que en el periodo enero-agosto se registraron 957 mil 993 ligeros nuevos vendidos, lo que representa una disminución de 0.7% con respecto a lo durante el mismo periodo de 2024.

En agosto, las marcas japonesas y de lujo presentaron la mayor caída en ventas.

Lee también

Suzuki disminuyó sus ventas un 25.5%; Toyota un 10.6%; un 9.5%; Mazda un 6.2%.

Entre las marcas de lujo, Acura disminuyó 34.5% sus ventas en agosto; Lexus un 13.7%; Mercedes Benz un 33.5%; y Volvo un 24.2% menos.

Las automotrices chinas tuvieron resultados mixtos: Changan incrementó 269% sus ventas en agosto; Great Wall Motor disminuyó 4%; JAC creció 1%; MG retrocedió 15%; mientras que Motornation incrementó 54% sus ventas. Chirey y Jetour dejaron de reportar sus cifras de ventas al Inegi.

Lee también

Entre las marcas de mayor venta en el mercado, incrementó 10% sus ventas en agosto; General Motors disminuyó 6%; y Volkswagen retrocedió 6.5%.

La (AMDA) estima que, en el escenario más favorable, la economía mexicana crecerá 1.1% en su en 2025 y se comercializarán 1.5 millones de unidades.

Lee también

Pero conforme avanza el año, el escenario más probable es que se comercialicen un millón 494 mil 839 vehículos, confirmando el estancamiento del en 2025 y 2026.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses