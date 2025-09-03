Estos son los 35 plaguicidas prohibidos por decreto presidencial; algunos aún se comercializan y usan en el campo

Más Información

Tras el anuncio del decreto presidencial que prohíbe el uso de para garantizar el desarrollo de una práctica agrícola más segura, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural () publicó una lista de dichas formulaciones químicas con el objetivo de difundir esta información entre ciudadanos y trabajadores del campo.

La dependencia dirigida por indicó que, entre ellas, 13 ya estaban prohibidas para su importación en el periodo de 2000 a 2019, pero no para su formulación, comercialización o uso en el territorio nacional.

Los 35 plaguicidas prohibidos a partir de la publicación del decreto son:

  1. 2,4 DB
  2. Alaclor
  3. Aldicarb
  4. Azafenidina
  5. Azinfos metílico
  6. Azocyclotin
  7. Bioresmetrina
  8. Bromuconazol
  9. Captafol
  10. Carbofurano
  11. Carbosulfan
  12. Clordano
  13. Clorpirifos-metil
  14. DDT
  15. Diclofop metil
  16. Dinocap
  17. Dinoseb
  18. Disulfoton
  19. Edifenfos
  20. Endosulfan
  21. Fenarimol
  22. Fenitrotion
  23. Fention
  24. Fentoato
  25. Flusilazol
  26. Fosfamidon
  27. Hexaclorociclohexano
  28. Hexaflumuron
  29. Lindano
  30. Metidation
  31. Óxido de fenbutatin
  32. Paratión etil
  33. Quinalfos
  34. Resmetrina
  35. Triclorfon

Entre ellos se encuentran las 13 sustancias que hoy ya están prohibidas, para su formulación, comercialización o uso; algunas de las cuales no lo estaban antes, son:

  • Alaclor
  • Aldicarb
  • Azinfos metílico
  • Captafol
  • Carbofurano
  • Clordano
  • DDT
  • Endosulfan
  • Fentoato
  • Fosfamidon
  • Hexaclorociclohexano
  • Lindano
  • Triclorfon

La Sader alertó que, del total de las 35 sustancias, hay 20 plaguicidas que son causantes de la , hecho por el que se incluyeron en el decreto.

Sin embargo, existen otros cuatro que no se incluyen en el decreto presidencial de prohibición, “toda vez que son una opción viable para controlar diversas plagas de importancia agrícola,” pero, “estas moléculas se incorporarán en un mecanismo de venta controlada en el marco de la ”. Estos son: Fipronil; Imidaclopid; Tiametoxam y Deltametrina.

Finalmente, el organismo incluyó una lista de 20 plaguicidas que representan una preocupación mediática, pero que no se incluyen en el decreto de prohibición.

Dichos pesticidas son:

  • Cloripirifos etil
  • Paration metílico
  • Metomilo
  • Oxamil
  • Monocrotofos
  • Carbarilo
  • Malatión
  • Fipronil
  • Paraquat
  • Glifosato
  • Pentaclorofenol
