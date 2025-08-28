Más Información

Cuernavaca.— El gobierno del estado pidió a la empresa Nissan Mexicana ser claros en sus planteamientos de negociación con los trabajadores, ante la incertidumbre que tienen sobre su liquidación o colocación en otras armadoras.

“Hay datos como que ‘el año fiscal japonés es hasta febrero, pero terminan unos en diciembre, pero corre el rumor de que a lo mejor es anticipado (…)’ ese tipo de dudas, si no se contesta de manera concreta, contundente por parte de la empresa no ayuda”, dijo el secretario de Desarrollo Económico y del Trabajo, Víctor Sánchez Trujillo.

Los representantes del sindicato de Nissan rechazaron hablar con la prensa, pero trascendió desde la base obrera, que la situación es complicada porque el corporativo tiene preparado el cierre de la planta número uno, donde se arma el auto Versa, para mediados de octubre, y por lo tanto despedirán a mil 200 obreros eventuales para noviembre.

Sánchez Trujillo estimó que el número de trabajadores, empleados y administrativos que se quedarán sin ocupación laboral son aproximadamente 4 mil 200.

