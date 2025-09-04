A unos días de que entregue al Congreso de la Unión el paquete económico 2026, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) actualizó la metodología para el cálculo del estímulo fiscal que otorga a través del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que aplica a los combustibles.

Lo anterior con el fin de proteger la economía de las familias mexicanas y de las finanzas públicas, y en el marco del acuerdo que se logró renovar con gasolineros para que el litro de la gasolina Magna no supero los 24 pesos.

En un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la dependencia federal expuso que desde el establecimiento de la metodología, el mercado de los combustibles automotrices ha experimentado cambios derivados de la aparición de nuevos participantes nacionales e internacionales.

También se han dado modificaciones a las regulaciones aplicables en México y otros países, añadió.

La actualización de la metodología para el estímulo fiscal se hizo para el caso de la gasolina Magna, la Premium y el diésel. Foto: CUARTOSCURO.COM

Por esta razón, justificó, es necesario actualizar la referida metodología para reflejar las condiciones imperantes en el mercado y proteger a los hogares y las finanzas del gobierno federal.

De acuerdo con la publicación, la actualización de la metodología para el estímulo fiscal se hizo para el caso de la gasolina Magna, la Premium y el diésel.

La última vez que se modificó el factor de actualización fue en 2022 con el propósito de anclar la inflación y las expectativas con medidas adicionales para reforzar el subsidio a las gasolinas.

Se hizo porque el costo de las gasolinas rebasó el precio base y para contenerlo se actualizó la metodología.

