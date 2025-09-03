Más Información

México y EU establecen grupo de alto nivel para contrarrestar a cárteles de la droga; reafirman cooperación en seguridad

México y EU establecen grupo de alto nivel para contrarrestar a cárteles de la droga; reafirman cooperación en seguridad

En una hora y 38 minutos se definió la política de seguridad México-EU; así fue la visita de Marco Rubio a Palacio Nacional

En una hora y 38 minutos se definió la política de seguridad México-EU; así fue la visita de Marco Rubio a Palacio Nacional

Narcolanchas son una amenaza a la seguridad nacional de EU: Rubio; ataques directos seguirán, interceptarlas "ya no funciona", dice

Narcolanchas son una amenaza a la seguridad nacional de EU: Rubio; ataques directos seguirán, interceptarlas "ya no funciona", dice

Sujetos armados atacan a juez de control en Tula, Hidalgo; lo trasladan al hospital donde lo reportan grave

Sujetos armados atacan a juez de control en Tula, Hidalgo; lo trasladan al hospital donde lo reportan grave

Tren de Aragua: Esto es lo que sabemos del grupo delictivo en la Ciudad de México

Tren de Aragua: Esto es lo que sabemos del grupo delictivo en la Ciudad de México

Estos son los 35 plaguicidas prohibidos por decreto presidencial; algunos aún se comercializan y usan en el campo

Estos son los 35 plaguicidas prohibidos por decreto presidencial; algunos aún se comercializan y usan en el campo

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (), a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (), dio a conocer modificaciones en materia contable aplicable a las casas de bolsa en las que se incluye el registro por elemento de fideicomisos.

En una resolución que entrará en vigor a partir del , dio cuenta de los cambios que realizó a las disposiciones de carácter general que deberán seguir los intermediarios bursátiles.

Justificó que el ajuste se hizo en aras de dotar a las casas de bolsa de mayores elementos que les permitan el cumplimiento de la normativa que les resulta aplicable.

Lee también

En ese contexto, las autoridades consideraron oportuno realizar precisiones y ajustes al contenido de los criterios de contabilidad y reportes regulatorios.

Lo anterior, explicó, en relación con el marco conceptual de las Normas de Información Financiera (NIF).

Se estable que las entidades deberán reconocer en cuentas de orden el patrimonio fideicomitido atendiendo a la responsabilidad que corresponda como fiduciaria.

La SHCP realizará modificaciones en materia contable aplicable a las casas de bolsa. Foto: AFP
La SHCP realizará modificaciones en materia contable aplicable a las casas de bolsa. Foto: AFP

Reconocimiento de ingresos se deberá hacer con base en la NIF D-1

El reconocimiento de los ingresos por manejo de los fideicomisos deberá hacerse con base en lo establecido en la Norma de Información Financiera NIF D-1 "Ingresos por contratos con clientes".

Se deberá suspender la acumulación de dichos ingresos, en el momento en que su adeudo presente 90 o más días naturales de incumplimiento de pago, pudiendo volver acumularse cuando el adeudo pendiente de pago sea liquidado en su totalidad.

Las pérdidas a cargo de la entidad por las responsabilidades en que haya incurrido como fiduciario, se reconocerán en resultados en el periodo en el que estas se conozcan, independientemente del momento en el que se realice cualquier promoción jurídica al efecto.

Adicionalmente al reconocimiento de las pérdidas, las entidades deben llevar una contabilidad especial por cada contrato de fideicomiso. Deberán registrar en la misma todas las operaciones realizadas.

Lee también

Para ello, se advierte que invariablemente deberán coincidir los saldos de las contabilidades especiales de cada contrato de fideicomiso, con los saldos de las cuentas de orden en que la entidad reconozca el patrimonio fideicomitido.

Se debe considerar que cuando por la naturaleza de los fideicomisos establecidos en la entidad existan activos o pasivos a su cargo o a su favor, estos tienen que consignarse en el estado de situación financiera de dicha entidad, según corresponda.

El reconocimiento de los ingresos por manejo de los fideicomisos deberá hacerse con base en lo establecido en la NIF D-1 "Ingresos por contratos con clientes".

Lee también

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses