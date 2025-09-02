Más Información

Las cifras sobre crecimiento económico del primer informe de Gobierno de la presidenta muestran una desaceleración, señaló el vicecoordinador económico del PAN en la Cámara de Diputados, Héctor Saúl Téllez Hernández.

“El bajo crecimiento del Producto Interno Bruto de México en el primer semestre de 2025, con un promedio de 0.9%, es preocupante y sugiere una desaceleración económica significativa", afirmó.

El diputado panista dijo que las cifras están muy debajo de las previsiones optimistas de la que estimaba un crecimiento entre 1.5% y 2.6% para 2025.

"Esto demuestra falta de dinamismo y genera dudas sobre la efectividad de la política económica actual”, expresó.

Téllez Hernández explicó que de la inversión extranjera directa anunciada; en realidad solo mil 550 millones de dólares son nuevas inversiones, uno de los índices más bajos; mientras que la fuga de capitales de 2018 a 2025 acumulada es de cerca de 70 mil millones de dólares, la más grave en la historia que supera a la crisis del periodo de 1990 a 1994.

“Los aranceles siguen presentes, no nos han quitado uno solo sobre el cobre, aluminio, acero, y la industria automotriz, entre otros, con una tasa del 50% por ciento; 44 millones de personas sin acceso a servicios básicos de salud, 24 millones más, acumulados de 2018 a la fecha; 42 millones de personas con carencias de coberturas sociales; 12 millones más en el mismo periodo, y una inflación galopante acumulada durante este régimen de casi 38%, son los resultados”, aseveró.

