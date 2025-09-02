Más Información

Kenia López Rabadán Presidirá la Cámara de Diputados; Sergio Gutiérrez va a la vicepresidencia

Kenia López Rabadán Presidirá la Cámara de Diputados; Sergio Gutiérrez va a la vicepresidencia

Sheinbaum anuncia gira por el país para rendir cuentas al pueblo; visitará tres estados por día

Sheinbaum anuncia gira por el país para rendir cuentas al pueblo; visitará tres estados por día

Nueva Corte inicia con tijeretazos; va por ahorros de 800 mdp en salarios, seguros y pensiones

Nueva Corte inicia con tijeretazos; va por ahorros de 800 mdp en salarios, seguros y pensiones

Ssa anuncia la Semana Nacional de Salud Pública 2025; busca llegar a 20 millones de personas

Ssa anuncia la Semana Nacional de Salud Pública 2025; busca llegar a 20 millones de personas

Lluvias de este martes dejan 63 encharcamientos y 10 árboles caídos en CDMX; rescatan a 63 pasajeros de un microbús varado

Lluvias de este martes dejan 63 encharcamientos y 10 árboles caídos en CDMX; rescatan a 63 pasajeros de un microbús varado

Crónica de un lunes de locos; fueron 18 horas de ceremonias, informe de Sheinbaum y el génesis de la nueva Corte

Crónica de un lunes de locos; fueron 18 horas de ceremonias, informe de Sheinbaum y el génesis de la nueva Corte

Ante las decenas de baches que hay en la Ciudad de México, la presidenta pidió paciencia a la ciudadanía, y dijo que hay que esperar a que termine la temporada de lluvias.

"En general hay que esperar a que pasen las lluvias para poder hacer, claro que hay que tapar, hay que bachear para evitar , pero hay que esperar a que pasen las lluvias para que pueda tener, pues mayor fijación, digamos, el asfalto", comentó.

No obstante, la Presidenta reconoció que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, , está trabajando en un programa de bacheo para todas las calles.

Lee también

"[...] sé que Clara tiene muy claro el tema que está ahora atendiéndolo y hay que ser un poquito pacientes para que en el momento, ya que terminen las lluvias, pues empiece bien el reencarpetado".

Este fin de semana, Sheinbaum Pardo dio el banderazo de salida a los nuevos trenes de repavimentación de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes () con los que se rehabilitará la Red Carretera Federal, con el objetivo de que a mediados de 2026, todas las vialidades del

país a cargo del Gobierno de México reciban una primera intervención.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses