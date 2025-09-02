Ante las decenas de baches que hay en la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió paciencia a la ciudadanía, y dijo que hay que esperar a que termine la temporada de lluvias.

"En general hay que esperar a que pasen las lluvias para poder hacer, claro que hay que tapar, hay que bachear para evitar accidentes, pero hay que esperar a que pasen las lluvias para que pueda tener, pues mayor fijación, digamos, el asfalto", comentó.

No obstante, la Presidenta reconoció que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, está trabajando en un programa de bacheo para todas las calles.

"[...] sé que Clara tiene muy claro el tema que está ahora atendiéndolo y hay que ser un poquito pacientes para que en el momento, ya que terminen las lluvias, pues empiece bien el reencarpetado".

Este fin de semana, Sheinbaum Pardo dio el banderazo de salida a los nuevos trenes de repavimentación de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) con los que se rehabilitará la Red Carretera Federal, con el objetivo de que a mediados de 2026, todas las vialidades del

país a cargo del Gobierno de México reciban una primera intervención.

