Trump asegura que Israel y Hamas "han firmado primera fase de nuestro Plan de Paz"

Proceso para revisar T-MEC avanza en la dirección correcta: canciller De la Fuente; hay diálogo sin subordinación, destaca

Niegan suspensión definitiva a Hernán Bermúdez, líder de “La Barredora”; continúa preso en el Altiplano

México enfrentará a Argentina en el Mundial Sub 20; ¿Cuándo será el partido por el pase a Semifinales?

Muere Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors y ex Monarcas de Morelia, a los 69 años

Corte resolverá sobre la orden de aprehensión contra Cabeza de Vaca; ejerce facultad para atraer el caso

GN en el Senado fue a petición de la Mesa Directiva, aclara Laura Itzel Castillo; no están armados, dice

Farmacéuticas atendieron llamado a cumplir entrega de medicamentos: Eduardo Clark; pagos pendientes no deben ser excusa, dice

Marina del Pilar, gobernadora de BC, confirma que está en proceso de divorcio; "respeto mucho a Carlos, es un gran papá, un gran hombre", dice

Fallece el periodista Carlos Ferreyra

Encapuchados toman instalaciones de Prepa 8 de la UNAM; dicen haber sufrido agresiones durante marcha pro Palestina

Ella es "La Güera", presunta lideresa del grupo delictivo "Los Oaxacos" que opera al poniente de CDMX

El presidente estadounidense, , anunció que "Israel y Hamas han firmado la primera fase de nuestro Plan de Paz.

En Truth Social, añadió que "esto significa que todos los rehenes serán liberados muy pronto e retirará sus tropas a una línea acordada como primer paso hacia una paz sólida, duradera y duradera".

De acuerdo con el diario Times of Israel, el acuerdo será firmado este jueves. Fuentes del medio informaron que Hamas se comprometió a liberar a todos los rehenes que aún tiene en su poder.

La organización islamista y otras milicias gazatíes mantienen secuestrados a 48 rehenes en el enclave, de los cuales unos 20 siguen vivos, según las autoridades israelíes.

Tras el posteo de Trump, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, emitió una declaración, señalando: "Con la ayuda de Dios, los traeremos a todos a casa", en alusión a los rehenes.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Catar, Majed al-Ansari, posteó: “Los mediadores anuncian que esta noche se llegó a un acuerdo sobre todas las disposiciones y mecanismos de implementación de la primera fase del acuerdo de alto el fuego de Gaza, que conducirá al fin de la guerra, la liberación de rehenes israelíes y prisioneros palestinos, y la entrada de ayuda”.

“Los detalles se anunciarán más adelante”, añadió.

Fuentes israelíes dijeron a CNN que se prevé que los rehenes israelíes sean liberados el sábado o domingo.

El Foro de Familiares de Rehenes y Desaparecidos dijo recibir con "entusiasmo, esperanza y preocupación" el anuncio de Trump de un acuerdo para liberar a sus seres queridos del cautiverio de Hamas y poner fin a la guerra en Gaza.

"Se trata de un avance importante y significativo hacia el regreso de todos, pero nuestra lucha no ha terminado y no terminará hasta que regrese el último rehén", afirmó el grupo en un comunicado.

En su cuenta de X, Netanyahu dijo que "mañana convocaré al gobierno para aprobar el acuerdo y traer a casa a todos nuestros preciados rehenes".

El primer ministro israelí agradeció a los soldados y fuerzas de seguridad de su país, "gracias a cuyo coraje y sacrificio hemos llegado a este día".

Asmismo, agradeció "desde el fondo de mi corazón al presidente Trump y a su equipo por su compromiso con esta sagrada misión de liberar a nuestros rehenes. Con la ayuda de Dios, juntos continuaremos logrando todas nuestras metas y ampliando la paz con nuestros vecinos".

