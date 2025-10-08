Más Información

Sheinbaum: Pese a adeudos, farmacéuticas deben de cumplir con la entrega de medicamentos; "no hubieran concursado", dice

Sheinbaum: Pese a adeudos, farmacéuticas deben de cumplir con la entrega de medicamentos; "no hubieran concursado", dice

Comparece canciller De la Fuente en el Senado; destaca retorno de connacionales retenidos en Israel

Comparece canciller De la Fuente en el Senado; destaca retorno de connacionales retenidos en Israel

Sheinbaum se reunirá en Palacio Nacional con integrantes del Foro Económico Mundial; presentará el Plan México

Sheinbaum se reunirá en Palacio Nacional con integrantes del Foro Económico Mundial; presentará el Plan México

Van por 14 mandos de La Barredora; son objetivos prioritarios

Van por 14 mandos de La Barredora; son objetivos prioritarios

Venezuela realiza ejercicios sobre la hipótesis de una "agresión militar" de Estados Unidos

Venezuela realiza ejercicios sobre la hipótesis de una "agresión militar" de Estados Unidos

Ssa anuncia que vacuna BCG estará disponible en 15 días; se encontraba en desabasto

Ssa anuncia que vacuna BCG estará disponible en 15 días; se encontraba en desabasto

Sheinbaum responde a amago de Trump sobre el T-MEC; "es ley en Canadá, Estados Unidos y en México"

Sheinbaum responde a amago de Trump sobre el T-MEC; "es ley en Canadá, Estados Unidos y en México"

Morena y sus aliados en San Lázaro avalan reforma a Ley Aduanera; turnan iniciativa al Senado

Morena y sus aliados en San Lázaro avalan reforma a Ley Aduanera; turnan iniciativa al Senado

Grupo México detalla su situación financiera y calma al mercado

Grupo México detalla su situación financiera y calma al mercado

Marcha pro Palestina en CDMX, a dos años de la guerra en Gaza; se registran pintas y choques con policías

Marcha pro Palestina en CDMX, a dos años de la guerra en Gaza; se registran pintas y choques con policías

Capturan a “Kisifur”, presunto líder de banda dedicada al robo de vehículos en la CDMX

Capturan a “Kisifur”, presunto líder de banda dedicada al robo de vehículos en la CDMX

Ante temporal de lluvias fuertes, suspenden actividades turísticas en la Costa de Oaxaca

Ante temporal de lluvias fuertes, suspenden actividades turísticas en la Costa de Oaxaca

Los diputados españoles aprobaron un decreto ley que establece un embargo sobre las armas procedentes y con destino a Israel, una medida defendida por el jefe del Gobierno, el socialista , para "frenar el " en Gaza.

El texto fue aprobado por 178 votos contra 169, ya que el Gobierno minoritario de Sánchez finalmente recibió el de extrema izquierda Podemos, que había dejado en el aire su voto hasta el miércoles por la mañana.

"Este gobierno ha planteado un embargo al gobierno del señor [Benjamin] y frenar el genocidio en Gaza, y ustedes van a votar en contra", declaró el miércoles por la mañana durante una sesión de control en el Congreso de los Diputados Pedro Sánchez a Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular (PP, derecha conservadora), que se opone a la medida.

Lee también

Este embargo, aplicado de facto por España desde octubre de 2023 según Pedro Sánchez, fue anunciado por el presidente del Gobierno el 8 de septiembre, en el marco de una serie de medidas destinadas a "detener el genocidio en ".

Estos anuncios provocaron una fuerte reacción del gobierno del primer ministro israelí, , que ya había retirado a su embajador en 2024, cuando España reconoció al .

"La respuesta de Israel a los terribles atentados perpetrados por el grupo terrorista el 7 de octubre de 2023 ha acabado convirtiéndose en un ataque indiscriminado a la población palestina [que] la mayoría de personas expertas la han calificado de genocidio", reza el preámbulo del texto aprobado el miércoles.

Lee también

El decreto ley sobre "medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina" prohíbe todas las exportaciones de material de defensa, productos o tecnologías utilizados en este ámbito a Israel, así como su importación a .

También bloquea las solicitudes de tránsito de combustible de aviación con posibles aplicaciones militares y prohíbe la publicidad de productos procedentes de los asentamientos "ilegales" en Gaza y .

"El Consejo de Ministros podrá, excepcionalmente, autorizar las transferencias de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso (...) cuando la aplicación de la prohibición prevista en dicho artículo suponga un menoscabo para los intereses generales nacionales", indica no obstante el texto.

Lee también

España es una de las voces más vehementes en Europa con respecto a la ofensiva militar israelí en la , desencadenada en respuesta al ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel.

El texto aprobado el miércoles debía presentarse inicialmente a los diputados el martes, pero la votación se aplazó al miércoles para no coincidir con la fecha del aniversario del, según la prensa española.

"La elección del Gobierno de España de la fecha del 7 de octubre para someter a votación el sobre el embargo de armas a Israel es una decisión cínica y condenable", lamentó el lunes en un comunicado la embajada de Israel en .

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Visa americana. Foto: iStock

Evita problemas migratorios: ¿Cuánto tiempo es legal permanecer en Estados Unidos?

Infonavit elimina puntos y cambia requisitos para comprar casa: ¿Cómo acceder a un crédito rápido?. Foto: iStock / Deagreez / Infonavit

Infonavit elimina puntos y cambia requisitos para comprar casa: ¿Cómo acceder a un crédito rápido?

¡URGENTE! Calendario OFICIAL Beca Rita Cetina 2025 ¿Quiénes cobrarán primero $1,900 y quiénes al último. Foto: Canva

¡URGENTE! Calendario OFICIAL Beca Rita Cetina 2025: ¿Quiénes cobrarán primero $1,900 y quiénes al último?

Visa H-2B. Foto: Pixabay

20 empleos para trabajar en Estados Unidos sin título universitario y con visa H-2B

Cloud Gate in Chicago, Illinois. Foto: iStock/ Sean Pavone

Nombran a Chicago la “mejor ciudad grande” de Estados Unidos este 2025: ¿Qué hacer y ver?