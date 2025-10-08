El Cairo, Egipto. Israel y Hamas iniciaron el tercer día de conversaciones de paz en un complejo turístico en Egipto, a las que se espera que se unan más altos funcionarios de Estados Unidos, Israel y países mediadores, una señal de que los negociadores buscan abordar las cuestiones más complejas del plan estadounidense para poner fin a la guerra en Gaza.

Hamas dice que busca garantías firmes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y de los mediadores de que Israel no reanudará su campaña militar en el sitiado enclave palestino cuando el grupo insurgente libere a todos los rehenes que siguen en la Franja.

Hamas presentó una lista de prisioneros que serán liberados a cambio de los rehenes que tiene retenidos. Un líder de Hamas, Taher al-Nunu, dijo en un comunicado que durante las negociaciones de hoy en Egipto, las partes intercambiaron listas de “prisioneros” que serían liberados, basándose en criterios y números acordados.

La declaración pareció referirse tanto a listas de rehenes, a los que Hamas llama “prisioneros”, como a prisioneros de seguridad palestinos, incluidos convictos por terrorismo y otros que cumplen cadena perpetua, así como habitantes de Gaza detenidos en medio de la guerra en curso.

“Los mediadores están haciendo grandes esfuerzos para eliminar cualquier obstáculo a la implementación del alto el fuego, y prevalece un espíritu de optimismo entre todas las partes”, dijo Nunu.

Según informes, Hamas ha estado buscando la liberación de algunos de los terroristas palestinos más notorios , a quienes Israel se ha negado a liberar.

El Wall Street Journal informó el martes que Hamas también busca la devolución de los cuerpos de dos de sus líderes asesinados en Gaza, los hermanos Yahya y Muhammad Sinwar. Yahya Sinwar fue el artífice de la masacre del 7 de octubre de 2023 que desencadenó la guerra, y fue sucedido por su hermano tras ser asesinado en 2024.

Todas las partes se han mostrado optimistas con respecto a un acuerdo para poner fin a una guerra que dura ya dos años, causó decenas de miles de muertos palestinos y arrasó la mayor parte del territorio. Pero aún no se han concretado partes clave del plan de paz, como los requisitos para el desarme de Hamas, el calendario y el alcance de la retirada de tropas israelíes de Gaza y la creación de un organismo internacional para gobernar el enclave cuando Hamas deje el poder.

Miembros de Islami Jamiat-e-Talaba, la rama estudiantil del partido político islámico Jamaat-e-Islami, protestan en apoyo al pueblo palestino y contra la interceptación por parte de Israel de los buques de la Flotilla Global Sumud (GSF) en Peshawar, Pakistán, el 8 de octubre de 2025. Más de 67.000 palestinos han muerto en la Franja de Gaza desde octubre de 2023, según el Ministerio de Salud palestino, y unos 1.200 israelíes han muerto desde el inicio de una campaña militar israelí en respuesta a un ataque transfronterizo de Hamás el 7 de octubre de 2023. Foto: EFE

El primer ministro y principal diplomático de Qatar, el jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, viajaba a la ciudad costera egipcia de Sharm el-Sheikh para unirse a las conversaciones.

También se esperaba el miércoles al enviado de Trump para Medio Oriente, Steve Witkoff, y al yerno del presidente, Jared Kushner, según un funcionario estadounidense que no estaba autorizado a hablar con reporteros porque el viaje aún no se ha anunciado formalmente.

También estaba prevista la llegada de Ron Dermer, el principal asesor del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de acuerdo con un funcionario israelí que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar con la prensa.

Un colono israelí con uniforme militar conduce un vehículo por un campo de olivos tras un presunto ataque de colonos contra una aldea al sur de Yatta, en la Cisjordania ocupada, el 8 de octubre de 2025. La violencia en Cisjordania se ha disparado desde que el ataque de Hamás contra Israel desencadenó la guerra de Gaza en octubre de 2023. Desde entonces, tropas y colonos israelíes han matado al menos a 983 palestinos en Cisjordania, incluidos muchos militantes, según cifras del Ministerio de Salud. Foto: AFP

Mientras los mediadores de Qatar, Egipto y Estados Unidos se reunían con ambas partes en conversaciones preliminares el miércoles por la mañana, un alto cargo de Hamas, Taher Nounou, dijo que el grupo ha intercambiado una lista de prisioneros palestinos que busca liberar a cambio de los rehenes israelíes en virtud del acuerdo.

El plan de paz de Trump

La propuesta de la Casa Blanca exige un alto al fuego inmediato y la liberación de los 48 rehenes que siguen en manos de los insurgentes en Gaza desde su asalto sorpresa al sur de Israel el 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra y la devastadora campaña israelí. Se cree que alrededor de una veintena de los cautivos siguen vivos.

Además, prevé que Israel retire sus tropas de la Franja después de que Hamas se desarme, y que se establezca una fuerza de seguridad internacional. El territorio quedará bajo gobernanza internacional, supervisado por Trump y el exprimer ministro británico Tony Blair.

Miembros de Islami Jamiat-e-Talaba, la rama estudiantil del partido político islámico Jamaat-e-Islami, protestan en apoyo al pueblo palestino y contra la interceptación por parte de Israel de los buques de la Flotilla Global Sumud (GSF) en Peshawar, Pakistán, el 8 de octubre de 2025. Más de 67.000 palestinos han muerto en la Franja de Gaza desde octubre de 2023, según el Ministerio de Salud palestino, y unos 1.200 israelíes han muerto desde el inicio de una campaña militar israelí en respuesta a un ataque transfronterizo de Hamás el 7 de octubre de 2023. Foto: EFE

El presidente de Egipto, Abdel-Fattah el-Sissi, dijo en declaraciones televisadas el miércoles que, por el momento, las negociaciones estaban siendo “muy alentadoras”.

Netanyahu ha aceptado el plan de Trump. Su oficina indicó el martes que Israel estaba “cautelosamente optimista”, presentando las conversaciones como negociaciones técnicas sobre un plan que ambas partes ya habían aprobado.

En un comunicado el martes, Hamas reiteró sus demandas de larga data de un alto al fuego duradero y una retirada completa de Israel de Gaza, pero no mencionó su desarme, una medida a la que se ha resistido durante mucho tiempo. También se ha pronunciado en contra de la idea de un gobierno internacional, aunque ha aceptado que no tendrá ningún papel en el gobierno de Gaza después de la guerra.

Columnas de humo tras ataques israelíes en el norte de la Franja de Gaza, vistas desde el sur de Israel, el 8 de octubre de 2025. Foto: AP

En declaraciones desde Sharm el-Sheikh, el principal negociador del grupo, Khalil al-Hayya, dijo a la televisión egipcia Qahera que Hamas quería garantías firmes de Trump y los mediadores de que la guerra “no volverá”. Esta parecía ser su primera aparición pública desde que un ataque israelí dirigido contra él y otros líderes de la milicia en Qatar el mes pasado mató a seis personas, incluyendo a su hijo y al director de su oficina.

Israel y Hamas acordaron un alto al fuego en enero que supuso la liberación de algunos rehenes israelíes a cambio de palestinos encarcelados por Israel. Según ese pacto —en cuya negociación, Trump y Witkoff jugaron un papel importante— las dos partes debían iniciar entonces contactos sobre una tregua a largo plazo, la retirada israelí y la puesta en libertad de todos los cautivos.

Pero Israel rompió el alto al fuego en marzo y reanudó su campaña de bombardeos y ofensivas, alegando que su objetivo era presionar a Hamas para la liberación de los rehenes restantes.

Las rondas de negociaciones previas han fracasado frecuentemente por el mismo obstáculo: Hamas exige garantías para el fin de la guerra y Netanyahu promete seguir luchando hasta que el grupo sea destruido. El plan de Trump intenta resolver todos los problemas a la vez, estableciendo el desarme de Hamas y un escenario de postguerra para gobernar el territorio con disposiciones para una campaña de reconstrucción masiva.

El humo se eleva tras un ataque militar israelí en la ciudad de Gaza, visto desde el centro de la Franja de Gaza, el miércoles 8 de octubre de 2025. Foto: AP

Rezando por un acuerdo

En el ataque liderado por Hamas hace dos años, los insurgentes entraron en el sur de Israel y mataron a unas mil 200 personas, en su mayoría civiles, además de tomar a otras 251 como rehenes. La mayoría de ellas han sido liberadas en acuerdos de altos al fuego o de otro tipo.

Un número cada vez mayor de expertos, incluidos los designados por un organismo de Naciones Unidas, afirman que la ofensiva de Israel en Gaza equivale a un genocidio, una acusación que Israel rechaza. Más de 67 mil palestinos han perdido la vida en el territorio y casi 170 mil resultaron heridos, según el Ministerio de Salud gazatí.

El ministerio, que no distingue entre víctimas civiles y combatientes, pero sostiene que alrededor de la mitad son mujeres y niños, forma parte del gobierno dirigido por Hamas. La ONU y muchos expertos independientes consideran que sus cifras son la estimación más fiable de las bajas en tiempos de guerra.

Humo sale de la Universidad Islámica, tras un ataque israelí este 7 de octubre, en Gaza, al cumplirse dos años de la guerra entre Israel y Hamas. FOTO: EFE

En la Franja, donde grandes zonas han quedado reducidas a ruinas, los palestinos están desesperados por un avance. Miles que huyen de la última ofensiva terrestre israelí en el norte del enclave y en la Ciudad de Gaza han instalado tiendas improvisadas a lo largo de la playa en la parte central del territorio, a veces usando mantas para refugiarse.

“No hay comida, ni agua potable y los cruces están bloqueados”, dijo Um Sulaiman Abu Afash, una mujer desplazada de la Ciudad de Gaza. “Nuestros niños duermen en las calles. Compramos agua potable. ¿A dónde vamos? No hay misericordia.”

Sara Rihan, una desplazada de Jabaliya, señaló que rezaba por el final de la guerra. “Espero que podamos regresar a nuestros hogares incluso si no hay hogares”, apuntó. “Nuestra existencia en nuestra tierra es la mayor felicidad para nosotros”.

