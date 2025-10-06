Más Información

Birmex da contrato a empresa cuestionada

De 1 a 6 mil; así han crecido los casos de gusano barrenador en la frontera sur de México

"Quien robe y traicione al pueblo, enfrentará la justicia", advierte Sheinbaum a un año de su gobierno; "no les voy a fallar", afirma

¿Quién fue el ganador de "La casa de los famosos México"?; lo mejor de la gran final

Investigadores Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi ganan el Premio Nobel de Medicina 2025

Sheinbaum defiende legado de AMLO y de la 4T; "Nosotros solo hacemos reverencia al pueblo de México", afirma

Precios de la gasolina y la canasta básica se mantienen estables: Profeco; este es su precio hoy

Primer año de Sheinbaum concluye con porras y un Zócalo atiborrado; "mi compromiso es con el pueblo", resalta

Embajador revisa condiciones de mexicanos detenidos en Israel; gestiona medicamentos y alista repatriación

"Mi aspiración sigue intacta"; Saúl Monreal no descarta posibles candidaturas fuera de Morena ante restricción por nepotismo

"Priscilla" se intensifica a huracán categoría 1; pronostican fuertes lluvias en 5 estados

Vinculan a proceso a cuatro por la muerte de los colombianos DJ B-King y DJ Regio Clown; los ligan a la Unión Tepito

Tel Aviv. Israel deportó a 171 activistas más que fueron detenidos mientras participaban en una flotilla de ayuda con destino a , incluida la activista sueca , anunció este lunes el ministerio de Relaciones Exteriores.

En una publicación en la red social X, el ministerio dijo que otros "171 provocadores de la , incluida Greta Thunberg, fueron deportados hoy de Israel a Grecia y Eslovaquia".

La cancillería israelí agregó que los deportados eran ciudadanos de varios países, entre ellos de Grecia, Italia, Francia, Estados Unidos, Irlanda, Polonia, Alemania, Bulgaria, Austria y Luxemburgo. No mencionó a México. Hay seis mexicanos retenidos por que viajaban en la flotilla.

La publicación en X iba acompañada de fotos de Thunberg junto con otras dos mujeres caminando por el Aeropuerto Internacional Ben Gurion de Tel Aviv, vestidas con los chándales grises utilizados en las cárceles israelíes.

La cancillería dijo a AFP que 138 activistas de la aún permanecen bajo custodia israelí.

La flotilla de 45 embarcaciones tenía como objetivo romper el bloqueo israelí para entregar en Gaza, donde la ha declarado un estado de hambruna tras dos años de guerra.

Israel interceptó los primeros barcos de la flotilla en el miércoles pasado. Un funcionario israelí dijo el jueves que un total de 400 personas habían sido detenidas como parte del operativo.

Activistas internacionales que fueron deportados por Israel a Turquía denunciaron el sábado haber sido de violencia y "tratados como animales".

Sin embargo, la cancillería israelí negó las acusaciones y dijo en su último mensaje en X que "todos los derechos legales de los participantes en este espectáculo mediático fueron y seguirán siendo completamente respetados".

"Las mentiras que están difundiendo son parte de su campaña premeditada de noticias falsas", agregó.

"El único incidente violento fue protagonizado por una provocadora de -Sumud que mordió a una miembro del personal médico de la prisión de Ketsiyot", detalló, aludiendo a una española acusada de morder a una funcionaria de prisiones durante un examen médico.

