Las personas mexicanas que integran la Flotilla Global Sumud rumbo a Gaza, que lleva ayuda humanitaria, expresaron que están a punto de llegar, pese a las amenazas de Israel.

La connacional Arlin Medrano dijo este martes que están a dos días de llegar a Gaza: "Navegamos ya en las zonas de mayor riesgo".

El periodista Ernesto Ledesma, también integrante del grupo de mexicanos, refirió que este fin de mes "finalmente estamos olfateando el pueblo palestino de Gaza".

Manifestantes propalestinos asisten a una manifestación en apoyo a la Flotilla Global Sumud. Foto: EFE

El lunes, Ledesma informó que estaban a casi 250 kilómetros de Gaza, bajo la amenaza de Israel.

"Si Israel ejecuta sus amenazas, se abre la posibilidad de ser asaltados por el ejército israelí, para detener y encarcelar a los integrantes de la flotilla, y confiscar la ayuda humanitaria destinada a la población palestina de Gaza", dijo.

Comentó que la Fotilla ahora era escoltada por tres buques de guerra militares: uno de España, uno de Italia, y uno más de Turquía.

"Los buques de Italia y España, tendrían solo la función de dar asistencia a la flotilla que lo requiera, sin intervenir el asalto israelí", explicó.

Medrano señaló que la misión de los barcos militares que les acompañan es limitada: "Ni llevan ayuda humanitaria, ni buscan romper el cerco, ni intervendrán en caso de un ataque o intercepción. Su presencia es política, no solidaria en los hechos".

"Aquí está la contradicción central: esos barcos militares planean abandonarnos al llegar a las 120 millas náuticas, alegando que no quieren 'intervenir en aguas israelíes'.

Barco de Global Sumud Flotilla con ayuda humanitaria para Gaza 31 de agosto de 2025 / Foto: Instagram globalsumudflotilla

"Pero si esos mismos países reconocen a Palestina —como lo hacen junto con 155 miembros de la ONU—, entonces esas no son aguas 'israelíes', sino palestinas. Y en ese marco, lo que evitan no es un conflicto legal, sino un conflicto político con Israel", refirió Arlin Medrano.

Denunció que la "intercepción/secuestro" con la que amenaza Israel a las embarcaciones de la Global Sumud es ilegal.

Arlin Medrano exige a la UNAM posicionamiento ante genocidio en Palestina

Arlin Medrano, mexicana que integra la Flotilla Global Sumud rumbo a Gaza y estudiante de de Ciencias Políticas y Administración en la UNAM, exigió que la Universidad se posicione con respecto a la petición de alto al genocidio en Palestina con acciones concretas como autoridad académica.

A través de un video en redes sociales, pidió un pronunciamiento de la Máxima Casa de Estudios para con ella, quien, dijo, ha sido señalada sin pruebas ni sustento como terrorista por la ocupación israelí por llevar ayuda humanitaria.

Aunado a ello, demandó la revisión, transparencia y anulación en contratos con empresas y universidades sionistas, algo que, sostuvo, han hecho distintas universidades en el mundo.

Los barcos de la Flotilla Global Sumud que se dirigen a Gaza anclados frente a la costa de Sidi Bou Saïd en Túnez, el martes 9 de septiembre de 2025. (Foto AP/Anis Mili)

“Nuestra historia universitaria nos ha enseñado la importancia de la protesta para cambiar la historia, rumbo al 2 de octubre no encuentro otra forma que rendir honor como estudiante”, dijo.

Además, indicó que como estudiante “no cuento con protección por parte de esta universidad. Hemos sido llamados terroristas, hemos sido amenazados, hemos tenido ataques de drones y al mismo tiempo somos vigilados y vigiladas por unas de las ocupacion más peligrosas del mundo: Israel”, expresó.

