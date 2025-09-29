Bogotá.- El presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmó este lunes que su homólogo estadounidense, Donald Trump, merece ir a la cárcel si sigue apoyando el "genocidio" de Israel en la Franja de Gaza.

"Si el señor Trump sigue siendo cómplice de un genocidio como hasta el día de hoy lo es, no merece más sino la cárcel. Y su ejército no lo debe obedecer", manifestó Petro en un consejo de ministros transmitido al país.

El Departamento de Estado de EU le retiró el pasado viernes el visado a Petro justamente por instar a soldados de ese país "a desobedecer órdenes e incitar a la violencia", durante una manifestación propalestina en Nueva York que pedía el alto el fuego en Gaza y reprobaba el viaje del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para intervenir ante la ONU.

Petro, quien durante su estancia en Nueva York propuso la creación de un ejército internacional para defender al pueblo palestino, pidió a los soldados “no apuntar contra la humanidad sus fusiles. Desobedezcan la orden de Trump”. El gobierno estadounidense consideró las acciones de Petro “imprudentes e incendiarias”.

Después de que se dio a conocer el retiro del visado de Petro, la canciller, Rosa Villavicencio, y el ministro de Hacienda, Germán Ávila, decidieron “renunciar” el lunes a su visado estadounidense como muestra de solidaridad.

