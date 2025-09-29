Más Información

Identifican a dos fallecidos de explosión de pipa en Iztapalapa; Fiscalía de la CDMX localiza a una de las familias

Atentado contra Ciro Gómez Leyva: entre extorsionadores y homicidas, ellos son los detenidos y sentenciados por el caso

Claves de la disputa fiscal entre diputados y electrolitos orales; impuesto a Electrolit generaría 5 mil mdp, señalan

Pemex otorga contrato a Grupo Carso; perforará hasta 32 pozos en Ixachi por casi 2 mil mdd

Falta de luz continúa en Mérida; vecinos realizan bloqueos en reclamo de electricidad tras megapagón y fallas de la CFE

Diputados modifican reforma a Ley Aduanera; amplían plazo de patente de agentes aduanales hasta 40 años

Reforma a la Ley de Amparo divide opiniones en el Senado; especialistas advierten riesgos y beneficios

Cae “Viejón”, jefe de “La Barredora” en Guanajuato; está vinculado a extorsión y homicidio

Gobierno cancela permisos a dos maquiladoras por importar acero asiático irregularmente

VIDEO: Repartidor escapa de agentes del ICE en Chicago y se vuelve viral

"Es la inundación más grave que hemos tenido", advierte Brugada

Capturan a motociclista que golpeó a taxista en el Centro Histórico; le encuentran 20 dosis de marihuana

Bogotá.- El presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmó este lunes que su homólogo estadounidense, Donald Trump, merece ir a la cárcel si sigue apoyando el "genocidio" de Israel en la Franja de Gaza.

"Si el señor Trump sigue siendo cómplice de un genocidio como hasta el día de hoy lo es, no merece más sino la cárcel. Y su ejército no lo debe obedecer", manifestó Petro en un consejo de ministros transmitido al país.

El Departamento de Estado de EU le retiró el pasado viernes el visado a Petro justamente por instar a soldados de ese país "a desobedecer órdenes e incitar a la violencia", durante una manifestación propalestina en Nueva York que pedía el alto el fuego en Gaza y reprobaba el viaje del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para intervenir ante la ONU.

Petro, quien durante su estancia en Nueva York propuso la creación de un ejército internacional para defender al pueblo palestino, pidió a los soldados “no apuntar contra la humanidad sus fusiles. Desobedezcan la orden de Trump”. El gobierno estadounidense consideró las acciones de Petro “imprudentes e incendiarias”.

Después de que se dio a conocer el retiro del visado de Petro, la canciller, Rosa Villavicencio, y el ministro de Hacienda, Germán Ávila, decidieron “renunciar” el lunes a su visado estadounidense como muestra de solidaridad.

