Bogotá.- La Procuraduría colombiana llamó este lunes a juicio disciplinario a Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, por un presunto incremento injustificado de su patrimonio durante el año 2022, cuando se desempeñaba como diputado de la asamblea departamental del Atlántico (norte).

Según el Ministerio Público, Petro Burgos no logró justificar un aumento patrimonial de más de mil 189 millones de pesos (unos 300 mil dólares) entre lo que declaró como ingresos oficiales y los gastos que realizó en ese periodo.

En 2022, sus ingresos como diputado ascendieron a poco más de 219 millones de pesos (unos 50 mil dólares), pero sus gastos superaron los mil 409 millones, lo que "configura un incremento injustificado de su patrimonio económico".

Lee también

La Procuraduría señaló además que, aunque "reportó actividades económicas relacionadas con su profesión de abogado", entre 2021 y 2023 no presentó la declaración de la renta.

El expediente recoge testimonios de familiares y allegados, así como documentos financieros y notariales, que indicarían la compra de bienes con recursos cuyo origen no fue explicado como una vivienda en Puerto Colombia, municipio aledaño a Barranquilla, que hace parte de las pruebas de la investigación.

Lee también

El caso disciplinario se suma al proceso penal que enfrenta desde julio de 2023, cuando la Fiscalía lo acusó de recibir dinero de Samuel Santander Lopesierra, alias Hombre Marlboro, condenado por narcotráfico en Estados Unidos, y de Gabriel Hilsaca Acosta, hijo del empresario Alfonso 'Turco' Hilsaca.

Parte de esos recursos, según la investigación, estaban destinados a la campaña presidencial de su padre, aunque Petro Burgos ha insistido en que, a pesar de reconocer que recibió ese dinero, el hoy presidente no tenía conocimiento de ello.

