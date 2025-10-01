Más Información

Avanza en comisiones del Senado reforma a Ley de Amparo; dictamen es turnado al Pleno

... y mientras ocurre la comparecencia, Adán Augusto ve el partido del Barcelona

Inician reparación de grieta en puente de La Concordia, en Iztapalapa

Ealy Ortiz: La decisión del gobierno de combatir la corrupción de raíz debe ser apoyada desde todos los ámbitos posibles

Fallece Jane Goodall, científica que dedicó su vida a los chimpancés

Mexicanos rumbo a Gaza "preparados para el asalto"; denuncian intercepción por parte de Israel

Gobiernos neoliberales descuidaron a los más desprotegidos, dice secretario de Hacienda en Senado

Propiedades de "Alito" Moreno fueron adquiridas con lavado de dinero y corrupción: Sheinbaum; trabajan Ley de Extinción de Dominio

Reprograman comparecencia de contraalmirante Fernando Farías, implicado en red de huachicol; será el 20 de octubre

Conagua anuncia “gran proyecto” para evitar inundaciones en Neza, Los Reyes e Iztapalapa; niveles de agua están abatidos

Crisis por adeudos de Pemex e inseguridad, provocan cierre de 19 restaurantes en Tabasco en lo que va del año: Canirac

Lo que sabemos del asesinato de José Jacinto, Jefe del Sector Tlatelolco ultimado en Chalco

Esta miércoles, el informó a través de redes sociales que varios barcos de la Flotilla Global Sumud fueron "detenidos sin problema".

Además, aseguró que sus pasajeros están siendo trasladados a un puerto israelí, y en el mismo mensaje del ministerio, muestra a la activista rodeada.

De acuerdo con el video publicado en su cuenta de X, antes Twitter, Thunberg se encuentra sentada en el piso recogiendo sus pertenencias para, aparentemente, acompañar a los soldados.

De la misma forma, en el contenido audiovisual, se puede ver como las fuerzas de Israel le pasan a Greta sus cosas; una botella, un suéter y un sombrero verde con el que anteriormente ya se le había visto a la activista sueca de 22 años.

En el video también se observa soldados graban a Greta y le apuntan con luces para alumbrar la noche en aguas internacionales.

Finalmente, el ministerio adjunta un mensaje donde explican la situación y aseguran que Greta está bien.

"Greta y sus amigos se encuentran sanos y salvos", escriben en su cuenta de X.

¿Qué es la Flotilla Global Sumud?

La Global Sumud Flotilla ("sumud" significa resiliencia en árabe) se define en su página web como una organización "independiente" y "no afiliada a ningún gobierno ni partido político".

La Flotilla Global Sumud pretende llevar alimentos, agua y medicinas a la Franja de Gaza en Palestina.

El convoy marítimo de alrededor de 20 barcos y delegaciones de 44 países se afirma que es el mayor intento hasta la fecha de romper el bloqueo israelí de la Franja de Gaza por mar, que ya ha durado 18 años.

