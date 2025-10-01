Más Información

Gobiernos neoliberales descuidaron a los más desprotegidos, dice secretario de Hacienda en Senado

... y mientras ocurre la comparecencia, Adán Augusto ve el partido del Barcelona

Inician reparación de grieta en puente de La Concordia, en Iztapalapa

Ealy Ortiz: La decisión del gobierno de combatir la corrupción de raíz debe ser apoyada desde todos los ámbitos posibles

Fallece Jane Goodall, científica que dedicó su vida a los chimpancés

Mexicanos rumbo a Gaza "preparados para el asalto"; denuncian intercepción por parte de Israel

México revisará cuotas compensatorias a productos planos de acero inoxidable de China

Propiedades de "Alito" Moreno fueron adquiridas con lavado de dinero y corrupción: Sheinbaum; trabajan Ley de Extinción de Dominio

Reprograman comparecencia de contraalmirante Fernando Farías, implicado en red de huachicol; será el 20 de octubre

Conagua anuncia “gran proyecto” para evitar inundaciones en Neza, Los Reyes e Iztapalapa; niveles de agua están abatidos

Lo que sabemos del asesinato de José Jacinto, Jefe del Sector Tlatelolco ultimado en Chalco

Inicia entrega de 8 mil pesos a damnificados por inundaciones en el Valle de México; ¿cuándo y dónde obtenerlo?

Roma. Las principales ciudades de Italia, como Roma, Milán (norte) o Nápoles (sur), vivieron esta tarde de miércoles protestas por la interceptación por parte de de la que llevaba a Gaza.

Además, el principal sindicato del país, la CGIL, ha convocado para este viernes una huelga general en contra de "la agresión contra naves de civiles que llevaban ciudadanos italianos" por considerarlo "un hecho de extrema gravedad".

Miembros del grupo de barcos de la Flotilla Global Sumud a Gaza amarrados en la pequeña isla de Koufonisi, al sur de Creta, el 26 de septiembre de 2025. Tras un presunto ataque con drones la madrugada del 25 de septiembre de 2025, Atenas ha declarado que garantizará la seguridad de la navegación en sus aguas. La Flotilla Global Sumud, que transportaba activistas, entre ellos la ambientalista sueca Greta Thunberg, culpó a Israel de más de una docena de explosiones ocurridas cerca de sus barcos frente a las costas de Grecia la noche del 24 de septiembre de 2025. Foto: AFP
La Flotilla, compuesta por más de 40 barcos y más de 500 voluntarios zarpados desde costas de países mediterráneos como España, Túnez o Italia, ha sido rodeada esta tarde por barcos israelíes cuando se encontraba a unas 80 millas náuticas de Gaza.

El Gobierno italiano ha avanzado que los planes del Gobierno de Israel es trasladar a sus cooperantes a la ciudad de Ashdod para su posterior .

La activista climática sueca Greta Thunberg (derecha) aparece a bordo de un buque de una flotilla civil que transporta activistas pro-palestinos y ayuda humanitaria, con el objetivo de romper el bloqueo israelí de la Franja de Gaza. Permanece amarrada en el puerto de Barcelona el 1 de septiembre de 2025, tras verse obligada a regresar debido al mal tiempo. España enviará un buque de la Armada para apoyar a la flotilla de ayuda a Gaza, según informa AFP el 24 de septiembre de 2025. Foto: AFP
La noticia de la interceptación suscitó las protestas en ciudades como Roma o Nápoles. En la primera, decenas de activistas se han concentrado frente a su principal estación de tren, la de Termino, mientras que en la segunda llegaron a ocuparla, según muestras los medios locales.

En Milán se han dado cita esta noche en la céntrica Plaza de la Scala y en Turín (norte) ante la sede del ayuntamiento.

Vista de uno de los barcos que forman parte de la flotilla en el puerto de Barcelona este domingo. La flotilla Global Sumud sale este domingo desde Barcelona y con destino a Gaza, en una acción solidaria con el pueblo palestino en la que participan entidades de 44 países. Foto: EFE
