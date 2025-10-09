Más Información
Diputados reciben iniciativa de Ley de Aguas propuesta por Sheinbaum; proyecto establece un fondo de reserva de aguas nacionales
"No hay noticias" sobre extradición de Tomás Zerón, dice Embajadora de Israel; apelación de Andrés Roemer no ha terminado
Clara Brugada estima que la reapertura hasta Observatorio de la Línea 1 del Metro será para 16 de noviembre
Citi rechaza oferta de Grupo México para comprar Banamex; suben acciones de la empresa de Germán Larrea
Detienen en Michoacán a “Llanero”, ligado a extorsiones a limoneros; reclutaba y entrenaba a miembros de célula delictiva
Sheinbaum evita polemizar sobre viaje de Noroña en avión privado; "a cada quien nos evalúa la gente", declaró
Enfrenta audiencia "El Wero Bisnero" por el presunto feminicidio de Renata "N" en Atizapán de Zaragoza
Israel y Hamas alcanzaron un acuerdo de paz sobre la primera fase de un alto el fuego en Gaza, en la que se prevé la liberación de rehenes israelíes que siguen con vida a cambio de la excarcelación de cerca de 2 mil palestinos, tras dos años de guerra.
Lee también Alto el fuego en Gaza: Esto es lo que sabemos del acuerdo entre Israel y Hamas para lograr la paz tras 2 años de guerra
Lee también Presidencia israelí espera visita de Trump el domingo tras acuerdo de alto el fuego en Gaza
Lee también Connacionales detenidos en Israel acusan secuestro y tortura; exigen que gobierno de México "tome cartas en el asunto"
Lee también FOTOS: Palestinos huyen de la Ciudad de Gaza tras advertencia israelí: “quienes se queden serán considerados terroristas"
maot