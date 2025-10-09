Israel y Hamas alcanzaron un acuerdo de paz sobre la primera fase de un alto el fuego en Gaza, en la que se prevé la liberación de rehenes israelíes que siguen con vida a cambio de la excarcelación de cerca de 2 mil palestinos, tras dos años de guerra.

Niños palestinos celebran tras el anuncio de que Israel y Hamás acordaron la primera fase de un plan de paz para detener los combates, frente al Hospital Al-Aqsa en Deir al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza, el jueves 9 de octubre de 2025. Foto: AP

Palestinos desplazados celebran el anuncio de un acuerdo de alto el fuego entre Hamás e Israel en Jan Yunis, al sur de la Franja de Gaza, el jueves 9 de octubre de 2025. Foto: EFE

Familiares y simpatizantes de rehenes israelíes retenidos por Hamás en la Franja de Gaza sostienen carteles con retratos de sus seres queridos en la Plaza de los Rehenes en Tel Aviv, Israel, tras el anuncio del acuerdo de paz. Foto: AP

Cientos de personas celebran tras el anuncio de un acuerdo de paz en la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv, Israel, el 9 de octubre de 2025. Foto: EFE

Palestinos desplazados observan la columna de humo que se eleva en la Ciudad de Gaza, tras los ataques militares israelíes, después del anuncio de la primera fase de un acuerdo de paz entre Israel y Hamas. Foto: AP

Tanques israelíes se posicionan en la carretera costera que conduce a la Ciudad de Gaza mientras palestinos desplazados se reúnen cerca de Wadi Gaza, en el centro de la Franja de Gaza, el jueves 9 de octubre de 2025. Foto: AP

Cientos de personas participan en un acto de solidaridad con Palestina, en La Habana, Cuba, tras el anuncio de la primera fase del acuerdo de paz entre Israel y Hamás, el jueves 9 de octubre de 2025. Foto: EFE

Un hombre levanta una foto con la imagen del líder de la revolución cubana Fidel Castro (1926-2016), durante un acto en solidaridad con Palestina en La Habana, Cuba, el jueves 9 de octubre de 2025. Foto: EFE

