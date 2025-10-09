La oficina de la Presidencia israelí afirmó que espera que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visite el país el domingo, después de que el mandatario norteamericano anunciara un acuerdo de alto al fuego entre Israel y Hamas.

Un evento programado el domingo en la residencia del presidente israelí en Jerusalén se anuló "a la luz de la esperada liberación de los rehenes y (...) la futura visita del presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, a Israel", indicó el jueves la oficina del presidente israelí, Isaac Herzog.

"Se tomó la decisión debido a los cierres de seguridad previstos en Jerusalén por la visita y los acontecimientos históricos de los próximos días".

