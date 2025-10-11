Más Información

Diputados de Morena se embolsan 100 mdp de atención ciudadana

Cae en Quintana Roo "El Griego", señalado de ser líder del grupo criminal “Dalen”; contaba con ficha roja de Interpol

Explosión de pipa de Puente de la Concordia, por omisiones de Tomza: fiscalía

Lluvias dejan 31 fallecidos y a Poza Rica bajo el agua

… Y mientras tanto, tormenta “Raymond” deja daños en el Pacífico mexicano

Clausuran funerarias por caso Ayotzinapa

Lluvias en cinco estados dejan más de 320 mil usuarios con afectaciones de energía: CFE; reportan deslaves y daños en viviendas

Cae supuesto implicado en homicidio del cura de Guerrero Bertoldo Pantaleón

Luisa Alcalde acusa campaña contra "Andy" López tras compra de obra de Yayoi Kusama; niega intervención en elección de candidaturas

Morenista Hugo Eric dice que México permite la "invasión del crimen organizado"; considera que existe una "narcosociedad"

“La policía Jazmín se siente triste; nada más ven el uniforme”

En medio de las inundaciones en Poza Rica, reportan saqueos de algunas tiendas

El jefe del Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom) dijo el sábado que visitó para abordar la estabilización del enclave tras el inicio del alto el fuego entre Israel y , e insistió en que no se desplegarán tropas estadounidenses en dicho territorio palestino.

El almirante escribió en X que acababa de regresar de un viaje a Gaza para hablar de la creación de un "centro de coordinación cívico-militar" dirigido por el Centcom, que "apoyará la estabilización del conflicto".

Está previsto que un despliegue inicial de 200 militares estadounidenses llegue a Israel para ayudar a supervisar el alto el fuego en Gaza, según el plan de paz del presidente Donald Trump.

El ejército estadounidense coordinará un grupo de trabajo multinacional que se desplegará en Gaza y probablemente incluirá tropas de Egipto, Qatar, Turquía y Emiratos Árabes Unidos.

"Los hijos e hijas de Estados Unidos que visten el uniforme están respondiendo al llamado para lograr la paz en Medio Oriente en apoyo a las instrucciones del comandante en jefe en este momento histórico", escribió Cooper en X.

Cooper fue nombrado a principios de agosto para dirigir el Centcom, el comando militar estadounidense responsable de Medio Oriente.

