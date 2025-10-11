Más Información

Protección Civil reporta 37 muertos por lluvias en cuatro estados; Hidalgo, con mayor número de fallecimientos

Sheinbaum anuncia censos para la entrega de apoyos a afectados por fuertes lluvias; “a nadie dejaremos desamparado"

Aeroméxico y Delta impugnan orden del gobierno de Trump para disolver su alianza

Muere “Don Nico”, vendedor de helados baleado durante transmisión en vivo en Guanajuato

Muere Diane Keaton, ganadora del Oscar por mejor actriz en "Annie Hall"

Encuentran muerto a tigre de bengala que se fugó de zoológico en Puebla; flotaba bajo árboles caídos

Cae en Quintana Roo "El Griego", señalado de ser líder del grupo criminal “Dalen”; contaba con ficha roja de Interpol

Diputados de Morena se embolsan 100 mdp de atención ciudadana

Cae supuesto implicado en homicidio del cura de Guerrero Bertoldo Pantaleón

Morenista Hugo Eric dice que México permite la "invasión del crimen organizado"; considera que existe una "narcosociedad"

Caminos destrozados complican el rescate y envío de ayuda a personas atrapadas en Hidalgo

¿Quién es “Fernandito”, miembro de la Unión Tepito detenido este viernes en la Venustiano Carranza?

Ivanka Trump, exasesora e hija del presidente estadounidense Donald Trump, habló en la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv el sábado por la noche, donde le dijo a la multitud que "honramos la fortaleza de cada familia, esperando, orando y creyendo… Estoy asombrada por su fortaleza y convicción… el presidente quería que compartiera que él los ve, los escucha y está con ustedes, siempre".

Ivanka habló después del enviado de Estados Unidos para , Steve Witkoff, y del exasesor de Trump, Jared Kushner.

Ivanka declaró que los rehenes están regresando a casa, describiéndolo como "un triunfo de fe, coraje y humanidad compartida... oramos para que esta semana que viene sea de sanación para todos ustedes. Una semana de sanación al comenzar y embarcarnos en el siguiente capítulo, que, si Dios quiere, será una paz duradera y perdurable. Que Dios los bendiga a todos por mantenerse unidos en solidaridad durante este oscuro capítulo".

Lee también

"Los milagros pueden ocurrir": Witkoff

“Esta noche celebramos algo extraordinario”, dijo Witkoff según declaraciones recogidas en medios. “Una prueba viviente de que los milagros pueden ocurrir (...) Una paz que nace no de la política, sino de la valentía: la valentía de quienes se niegan a rendirse”, añadió en alusión al plan del presidente de EU, Donald Trump, para la Franja de Gaza y la inminente liberación de los 48 rehenes.

Lee también

El lunes, el propio Trump aterrizará en Israel donde hablará en el Parlamento (la Knéset) y, posteriormente, volará a Egipto a donde acudirán también otros mandatarios a fin de apoyar la puesta en marcha del principio de acuerdo entre Israel y Hamas.

