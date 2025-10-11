Ivanka Trump, exasesora e hija del presidente estadounidense Donald Trump, habló en la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv el sábado por la noche, donde le dijo a la multitud que "honramos la fortaleza de cada familia, esperando, orando y creyendo… Estoy asombrada por su fortaleza y convicción… el presidente quería que compartiera que él los ve, los escucha y está con ustedes, siempre".

Ivanka habló después del enviado de Estados Unidos para Medio Oriente, Steve Witkoff, y del exasesor de Trump, Jared Kushner.

Ivanka declaró que los rehenes están regresando a casa, describiéndolo como "un triunfo de fe, coraje y humanidad compartida... oramos para que esta semana que viene sea de sanación para todos ustedes. Una semana de sanación al comenzar y embarcarnos en el siguiente capítulo, que, si Dios quiere, será una paz duradera y perdurable. Que Dios los bendiga a todos por mantenerse unidos en solidaridad durante este oscuro capítulo".

Cheers of "THANK YOU, TRUMP!" ring out in Tel Aviv as Ivanka Trump addresses the crowd eagerly awaiting the hostages to finally come home

"Los milagros pueden ocurrir": Witkoff

“Esta noche celebramos algo extraordinario”, dijo Witkoff según declaraciones recogidas en medios. “Una prueba viviente de que los milagros pueden ocurrir (...) Una paz que nace no de la política, sino de la valentía: la valentía de quienes se niegan a rendirse”, añadió en alusión al plan del presidente de EU, Donald Trump, para la Franja de Gaza y la inminente liberación de los 48 rehenes.

El lunes, el propio Trump aterrizará en Israel donde hablará en el Parlamento (la Knéset) y, posteriormente, volará a Egipto a donde acudirán también otros mandatarios a fin de apoyar la puesta en marcha del principio de acuerdo entre Israel y Hamas.

