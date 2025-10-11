Jerusalén.- El enviado especial de la Casa Blanca para Medio Oriente, Steve Witkoff, y el yerno del dirigente republicano, Jared Kushner, visitaron junto al Ejército, la Franja de Gaza y la base militar a la que serán llevados los rehenes.

El jefe del Ejército israelí, Eyal Zamir, encabezó esta visita a la Franja, donde desde ayer al mediodía entró en vigor un alto el fuego, en la que también participaron el jefe del Comando Central de EU (CENTCOM), Brad Cooper.

Los altos mandos militares de ambos países realizaron una reunión conjunta para discutir la actual situación en Gaza y los preparativos para el canje, informó el Ejército israelí en un comunicado.

El Jefe del Estado Mayor, TGRL Eyal Zamir, realizó una visita de campo en Gaza junto con el Enviado de los Estados Unidos para el evento Medio Oriente, Sr. Steven "Steve" Witkoff, el Sr. Jared Kushner, el Comandante del @CENTCOM, Almirante Brad Cooper, y otros comandantes.

Después, los participantes fueron llevados al denominado centro de retorno de rehenes, en la base militar de Reim localizada a unos 18 kilómetros de la Franja, desde donde los cautivos suelen ser trasladados a hospitales.

Witkoff y Kushner llegaron a Israel el jueves, un día después de que Israel y Hamas dieran el visto bueno al acuerdo en Egipto, que el gobierno de Benjamin Netanyahu ratificó durante la madrugada del viernes.

El viernes, mantuvieron un encuentro con el presidente israelí, Isaac Herzog, y posteriormente, Netanyahu los recibió en su oficina de Jerusalén para después unirse a la reunión del gabinete israelí, que engloba a todos los ministros, en la que ratificaron la primera fase de este acuerdo de alto el fuego impulsado por Trump.

Está previsto que el dirigente estadounidense aterrice el lunes en Jerusalén, según alertó la Policía, y pronuncie un discurso en el Parlamento israelí (la Knéset)

