Protección Civil reporta 37 muertos por lluvias en cuatro estados; Hidalgo, con mayor número de fallecimientos

Sheinbaum anuncia censos para la entrega de apoyos a afectados por fuertes lluvias; “a nadie dejaremos desamparado"

Aeroméxico y Delta impugnan orden del gobierno de Trump para disolver su alianza

Cae en Quintana Roo "El Griego", señalado de ser líder del grupo criminal “Dalen”; contaba con ficha roja de Interpol

Muere “Don Nico”, vendedor de helados baleado durante transmisión en vivo en Guanajuato

Encuentran muerto a tigre de bengala que se fugó de zoológico en Puebla; flotaba bajo árboles caídos

Diputados de Morena se embolsan 100 mdp de atención ciudadana

Cae supuesto implicado en homicidio del cura de Guerrero Bertoldo Pantaleón

Luisa Alcalde acusa campaña contra "Andy" López tras compra de obra de Yayoi Kusama; niega intervención en elección de candidaturas

Morenista Hugo Eric dice que México permite la "invasión del crimen organizado"; considera que existe una "narcosociedad"

Caminos destrozados complican el rescate y envío de ayuda a personas atrapadas en Hidalgo

Explosión de pipa de Puente de la Concordia, por omisiones de Tomza: fiscalía

Jerusalén.- El enviado especial de la Casa Blanca para , Steve Witkoff, y el yerno del dirigente republicano, visitaron junto al Ejército, la Franja de Gaza y la base militar a la que serán llevados los rehenes.

El jefe del Ejército israelí, Eyal Zamir, encabezó esta visita a la Franja, donde desde ayer al mediodía entró en vigor un alto el fuego, en la que también participaron el jefe del Comando Central de EU (CENTCOM), Brad Cooper.

Los altos mandos militares de ambos países realizaron una reunión conjunta para discutir la actual situación en Gaza y los preparativos para el canje, informó el Ejército israelí en un comunicado.

Después, los participantes fueron llevados al denominado centro de retorno de rehenes, en la base militar de Reim localizada a unos 18 kilómetros de la Franja, desde donde los cautivos suelen ser trasladados a hospitales.

Witkoff y Kushner llegaron a Israel el jueves, un día después de que Israel y Hamas dieran el visto bueno al acuerdo en Egipto, que el gobierno de Benjamin Netanyahu ratificó durante la madrugada del viernes.

El viernes, mantuvieron un encuentro con el presidente israelí, Isaac Herzog, y posteriormente, Netanyahu los recibió en su oficina de Jerusalén para después unirse a la reunión del gabinete israelí, que engloba a todos los ministros, en la que ratificaron la primera fase de este acuerdo de alto el fuego impulsado por Trump.

Está previsto que el dirigente estadounidense aterrice el lunes en Jerusalén, según alertó la Policía, y pronuncie un discurso en el Parlamento israelí (la Knéset)

