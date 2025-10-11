Más de 500 mil personas retornaron a Ciudad de Gaza tras la entrada en vigor del cese al fuego entre Israel y Hamas el viernes, informó este sábado la Defensa Civil del territorio palestino.

"Más de 500 mil personas" han retornado a Ciudad de Gaza entre el viernes y el sábado, declaró Mahmud Basal, portavoz de esta agencia de socorro que opera bajo la autoridad del gobierno del grupo islamista palestino Hamas.

El ejército israelí advirtió que algunas zonas del norte del territorio siguen siendo "extremadamente peligrosas" para la población civil.

