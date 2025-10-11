Más Información
Cae en Quintana Roo "El Griego", señalado de ser líder del grupo criminal “Dalen”; contaba con ficha roja de Interpol
Lluvias en cinco estados dejan más de 320 mil usuarios con afectaciones de energía: CFE; reportan deslaves y daños en viviendas
Luisa Alcalde acusa campaña contra "Andy" López tras compra de obra de Yayoi Kusama; niega intervención en elección de candidaturas
Morenista Hugo Eric dice que México permite la "invasión del crimen organizado"; considera que existe una "narcosociedad"
Más de 500 mil personas retornaron a Ciudad de Gaza tras la entrada en vigor del cese al fuego entre Israel y Hamas el viernes, informó este sábado la Defensa Civil del territorio palestino.
"Más de 500 mil personas" han retornado a Ciudad de Gaza entre el viernes y el sábado, declaró Mahmud Basal, portavoz de esta agencia de socorro que opera bajo la autoridad del gobierno del grupo islamista palestino Hamas.
El ejército israelí advirtió que algunas zonas del norte del territorio siguen siendo "extremadamente peligrosas" para la población civil.
Lee también Israel traslada a presos palestinos de cara al canje por rehenes en manos de Hamas
mcc