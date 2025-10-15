Una jueza bloqueó temporalmente los planes de la administración del presidente Donald Trump de despedir a miles de empleados federales durante el cierre de gobierno, poniéndose del lado de los sindicatos, que han argumentado que los despidos eran ilegales.

La jueza federal de distrito Susan Illston dictó la orden de emergencia después de que las agencias federales comenzaran el viernes a emitir avisos de despido con el objetivo de reducir el tamaño del gobierno federal.

Los avisos de despido forman parte de un esfuerzo del gobierno republicano de Trump por ejercer más presión sobre los legisladores demócratas mientras continúa el cierre del gobierno.

Illston dijo que la administración de Trump estaba actuando sin pensar detenidamente sus decisiones.

"En la mayoría de estos programas se actúa sin pensarlo dos veces, y eso tiene un costo humano", afirmó. "Es un costo humano que no se puede tolerar".

