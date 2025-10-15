Más Información

Llega al Senado minuta de reforma a Ley de Amparo; se prevé sea aprobada vía fast track

Detienen a Nazario Ramírez, principal operador del CJNG en Guadalajara; lo ligan a delitos de extorsión y venta de droga

Suman 66 las personas fallecidas por lluvias, reporta Sheinbaum; se han localizado a 103

EU revoca visa al exgobernador de Guerrero, Héctor Astudillo; no he recibido una explicación, dice

Trabajadores del SAT bloquean vialidades en CDMX por segundo día consecutivo

Ley de Amparo: Diputados avalan reforma y pasa al Senado tras denuncias por retroactividad "disfrazada"

SAT se dice abierto al diálogo con sus trabajadores tras paro de labores

BBVA México se disculpa con usuarios por falla en su sistema y asegura que “fue un problema de fierros”

2025, año con las lluvias más intensas en 80 años

SICT: 191 comunidades permanecen incomunicadas tras fuertes lluvias en cinco estados; Ejército apoya junto con empresas privadas

Sube un peso la tarifa del Mexibús y Mexicable en el Estado de México

Descubren nueva especie de luciérnaga en Chapultepec y la nombran María Sabina

Una jueza bloqueó temporalmente los planes de la administración del presidente Donald Trump de despedir a miles de empleados federales durante el , poniéndose del lado de los sindicatos, que han argumentado que los despidos eran ilegales.

La jueza federal de distrito Susan Illston dictó la orden de emergencia después de que las agencias federales comenzaran el viernes a emitir avisos de despido con el objetivo de reducir el tamaño del gobierno federal.

Los avisos de despido forman parte de un esfuerzo del gobierno republicano de Trump por ejercer más presión sobre los legisladores demócratas mientras continúa el cierre del gobierno.

Illston dijo que la administración de Trump estaba actuando sin pensar detenidamente sus decisiones.

"En la mayoría de estos programas se actúa sin pensarlo dos veces, y eso tiene un costo humano", afirmó. "Es un costo humano que no se puede tolerar".

