Cárteles mexicanos ofrecen hasta 50 mil dólares por matar a agentes del ICE, reporta Departamento de Seguridad de EU

Diputados aprueban en lo general reforma a Ley de Amparo; discuten 307 reservas

Senado acuerda desaparecer fideicomiso de más de mil millones de pesos; recursos serán devueltos al gobierno federal

Sicario de abogado David Cohen dice que le ofrecieron 50 mil pesos por el trabajo; lo cobraría después de asesinarlo

"No está bien eso", dice Sheinbaum sobre supuestas despensas de cárteles para damnificados; no hay certeza de videos, dice

Pleno del Senado ratifica a Roberto Velasco como subsecretario para América del Norte

Arranca Campaña Invernal de Vacunación 2025-2026; vacunas actualizadas contra Covid-19 de Moderna estarán disponibles

Buscan que este fin de semana se entregue primer apoyo a damnificados; censo ya inició

En dos sexenios secaron gasto para prevenir inundaciones; baja viene desde desde Peña

CFE: Se ha restablecido 91% de la electricidad en estados afectados por lluvias; destaca suministro a hospitales

Ataque a personal de Fiscalía de Michoacán, en Uruapan, deja un elemento y un delincuente lesionados

¡A sacar las cobijas! Activan alerta amarilla por bajas temperaturas en 5 alcaldías de CDMX

El presidente de , Donald Trump, amenazó este martes con acabar con algunos programas de ayuda pública si el , que entró hoy en su día 14, se alarga otra semana más.

En declaraciones a reporteros desde la , el mandatario dijo que está listo para presentar una lista de programas gubernamentales que son respaldados por los demócratas este viernes y darles fin.

Trump no especificó a qué tipo de subsidios o programas se refería, pero dijo que se tratan de proyectos "escandalosos y semi-comunistas".

"Nunca van a volver", señaló el mandatario.

El Senado de EU está reunido esta tarde para votar por octava vez una propuesta aprobada por la Cámara de Representantes para acabar con el cierre de Gobierno, mientras las negociaciones entre ambas bancadas continúan estancadas y se acerca la temporada de festividades.

En la tarde del martes, la Cámara Alta votará la propuesta, que no ha logrado obtener el apoyo suficiente en las siete ocasiones pasadas, mientras que la Cámara Baja, controlada por los republicanos, sigue sin convocar nuevas sesiones.

Las negociaciones continúan estancadas, en parte, porque los demócratas insisten en su querer negociar mayores beneficios de salud pública, mientras que los republicanos insisten en aprobar el proyecto, tal como está, sin querer sentarse a la mesa.

El cierre de Gobierno ha llevado ya al despido de cientos de empleados federales, por orden de la Casa Blanca, y ha provocado retrasos en el tráfico, aéreo y la frontera con .

Los demócratas y republicanos no han conseguido todavía ponerse de acuerdo para sumar los 60 votos necesarios en uno de los dos proyectos presupuestarios temporales y abocan al país a entrar en una cuarta semana en esta situación, en la que está sumida el país desde el 1 de octubre.

