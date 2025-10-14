Más Información

Diputados aprueban en lo general reforma a Ley de Amparo; oposición acusa “destrucción del Estado de derecho”

Sicario de abogado David Cohen dice que le ofrecieron 50 mil pesos por el trabajo; lo cobraría después de asesinarlo

Buscan que este fin de semana se entregue primer apoyo a damnificados; censo ya inició

Fox News, ABC, CBS, CNN y NBC se suman a rechazo por nueva política de prensa del Pentágono

¡A sacar las cobijas! Activan alerta amarilla por bajas temperaturas en 5 alcaldías de CDMX

"No está bien eso", dice Sheinbaum sobre supuestas despensas de cárteles para damnificados; no hay certeza de videos, dice

Pleno del Senado ratifica a Roberto Velasco como subsecretario para América del Norte

Arranca Campaña Invernal de Vacunación 2025-2026; vacunas actualizadas contra Covid-19 de Moderna estarán disponibles

En dos sexenios secaron gasto para prevenir inundaciones; baja viene desde desde Peña

CFE: Se ha restablecido 91% de la electricidad en estados afectados por lluvias; destaca suministro a hospitales

Detienen a “Beto Coca”, jefe de plaza de “La Barredora” en Tabasco

Trabajadores del SAT van a paro en distintos módulos de la capital; bloquean vialidades en la CDMX

Washington. El presidente de Estados Unidos, , dijo el martes que la ayuda financiera para depende del resultado de las elecciones legislativas del 26 de octubre, que dictarán si su homólogo visitante, , puede aprobar reformas económicas difíciles.

"Tus números en las encuestas son bastante buenos, pero creo que serán mejores después de esto", dijo Trump al recibir al ultraliberal Milei en la Casa Blanca, días después de que su administración anunciara una ayuda de 20 mil millones de dólares mediante intercambio de divisas y la compra de pesos en el mercado.

"Nuestras decisiones están sujetas a quién gana las elecciones, porque si un socialista... gana, uno se siente muy diferente sobre si haces la", explicó Trump antes de un almuerzo de trabajo con Milei y su equipo.

El programa de reformas económicas del presidente argentino podría sufrir un duro revés si la oposición consigue mayorías suficientes.

Según Trump, Milei "heredó un lío" y consideró que el apoyo de su Administración y esta visita a la , la primera para Milei, ayudará a su popularidad en las encuestas.

Trump dijo que la razón de su apoyo político a Milei se debe a que es importante "que una gran filosofía conquiste a un gran país" y que otros países en sigan el camino de Milei y su movimiento ultralibertario.

Por su parte, Milei que los problemas de liquidez que sufre en los mercados son "ataques políticos" de la oposición.

El respaldo financiero de Estados Unidos sirve para "superar este problema de liquidez que tenía Argentina como consecuencia de los ataques políticos que hemos sufrido por nuestros opositores, que no quieren que Argentina vuelva a abrazar las ideas de la", señaló el mandatario argentino.

