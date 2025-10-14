Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que la ayuda financiera para Argentina depende del resultado de las elecciones legislativas del 26 de octubre, que dictarán si su homólogo visitante, Javier Milei, puede aprobar reformas económicas difíciles.

"Tus números en las encuestas son bastante buenos, pero creo que serán mejores después de esto", dijo Trump al recibir al ultraliberal Milei en la Casa Blanca, días después de que su administración anunciara una ayuda de 20 mil millones de dólares mediante intercambio de divisas y la compra de pesos en el mercado.

"Nuestras decisiones están sujetas a quién gana las elecciones, porque si un socialista... gana, uno se siente muy diferente sobre si haces la inversión", explicó Trump antes de un almuerzo de trabajo con Milei y su equipo.

El programa de reformas económicas del presidente argentino podría sufrir un duro revés si la oposición consigue mayorías suficientes.

Según Trump, Milei "heredó un lío" y consideró que el apoyo de su Administración y esta visita a la Casa Blanca, la primera para Milei, ayudará a su popularidad en las encuestas.

Trump dijo que la razón de su apoyo político a Milei se debe a que es importante "que una gran filosofía conquiste a un gran país" y que otros países en Latinoamérica sigan el camino de Milei y su movimiento ultralibertario.

Por su parte, Milei que los problemas de liquidez que sufre Argentina en los mercados son "ataques políticos" de la oposición.

El respaldo financiero de Estados Unidos sirve para "superar este problema de liquidez que tenía Argentina como consecuencia de los ataques políticos que hemos sufrido por nuestros opositores, que no quieren que Argentina vuelva a abrazar las ideas de la libertad", señaló el mandatario argentino.

