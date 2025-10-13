Más Información

Buenos Aires.- La Cámara de Diputados de citó este lunes a los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Salud, Mario Lugones, y a la secretaria general de la Presidencia y hermana de , Karina Milei, a comparecer el próximo miércoles ante el pleno de ese cuerpo para dar explicaciones sobre diversos asuntos, informaron fuentes parlamentarias.

La sesión del pleno de la fue convocada para el miércoles, en horas del mediodía.

En el caso de Caputo, el ministro fue citado para responder preguntas sobre las negociaciones de Argentina con los Estados Unidos para obtener una asistencia financiera millonaria por parte de ese país.

Lee también

La interpelación del ministro de Economía fue impulsada por la oposición peronista.

Caputo viajó este lunes a Washington junto con el presidente argentino, Javier Milei, quien este martes se reunirá en la Casa Blanca con Donald Trump.

Javier Milei celebra con su hermana Karina y sus simpatizantes en Argentina. FOTO: ALEJANDRO PAGNI. AFP/Archivo
Javier Milei celebra con su hermana Karina y sus simpatizantes en Argentina. FOTO: ALEJANDRO PAGNI. AFP/Archivo

Desde el inicio de su gestión a finales de 2023, Caputo no ha comparecido ante el Congreso.

En el caso de Lugones y Karina Milei, ambos fueron citados para ser interpelados por el escándalo de presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad.

Lee también

Karina Milei, cuyo cargo es de rango ministerial, ya ha sido citada por la comisión parlamentaria investigadora de la fallida criptomoneda $Libra, pero no acudió a comparecer.

Caputo, Lugones y Karina Milei fueron citados a comparecer bajo el artículo 71 de la Constitución Nacional de Argentina, que habilita a cualquiera de las dos cámaras del Congreso a "hacer venir a su sala a los ministros del Poder Ejecutivo para recibir las explicaciones e informes que estime convenientes".

