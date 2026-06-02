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Pequeños empresarios de la calle de las “novias” del Centro Histórico de la Ciudad de México refirieron bajas de hasta el 70% en sus ventas debido a la competencia de artículos chinos y a que la gente ya no realiza fiestas de bodas o XV años.
En conferencia de prensa, el presidente de ConComercio Pequeño, Gerardo López Becerra explicó que esto no sólo afecta a los diseñadores y vendedores de vestidos, también a grupos musicales, negocios de fotografía, banquetes, entre otros.
En ese sentido, refirió que en la capital operan alrededor de 19 mil 200 unidades económicas relacionadas con la industria de ceremonias y eventos sociales, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
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Sin embargo, dijo que en la calle Honduras, que también se conoce como “de las novias”, hay cerca de 180 familias que dependen de ese sector económico.
En conferencia de prensa, refirió que en México se realizan aproximadamente 560 mil bodas y cerca de 500 mil celebraciones de XV años cada año, pero han notado que los hábitos de los compradores cambiaron. “Lo que estamos percibiendo es que las generaciones jóvenes no buscan hacer ceremonias”.
Aunado a ello, refirió una competencia desleal entre los vestidos de diseñadores mexicanos y los de origen chino.
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Por su parte, la empresaria Verónica Velazco indicó que un vestido hecho por artesanos cuesta entre 15 y 25 mil pesos, mientras que los de origen asiático se venden hasta en tres mil pesos.
“No podemos competir en precio, nuestra calidad es mucho mejor. Por eso es importante para nosotros que el comercio nacional siga creciendo”, acotó.
Bajo ese panorama, el presidente de ConComercio Pequeño explicó que necesitan programas de financiamiento para que los talleres artesanales de vestidos puedan producir, así como puntos de venta y una política de integración desde la Secretaría de Economía.
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“Esto tiene que ver con una recomposición para que nuestros productos vuelvan a tener mercado a nivel intencional. Ya lo hemos hecho, nuestros productos fueron en Estados Unidos y América Latina, pero lo perdimos. Hay que volver a recomponer la política pública para volverlo a hacer”, detalló.
Entre las estrategias a corto plazo, López Becerra indicó que aprovecharán el Mundial de Futbol para que los turistas extranjeros conozcan el trabajo que se realiza en estos comercios, incluso, que se prueben algunos vestidos.
De igual manera, subrayó que lanzarán una campaña en redes sociales para que las personas conozcan sus productos. “La estrategia que se está proponiendo es informar que no es caro hacer una fiesta y la podemos hacer a la medida”, subrayó.
vr/cr
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