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El huracán Genevieve se fortaleció este domingo hasta alcanzar la categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, mientras continúa su desplazamiento sobre el océano Pacífico, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De acuerdo con el reporte más reciente, el sistema se localiza a 825 kilómetros al suroeste de Manzanillo, Colima, y registra vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros por hora, con rachas de hasta 215 km/h.
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Asimismo, el fenómeno mantiene un desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 26 kilómetros por hora, por lo que las autoridades meteorológicas continúan con el monitoreo de su evolución.
¿Huracán Genevieve afectará a México?
Aunque el centro del huracán permanece alejado de las costas nacionales, los desprendimientos nubosos de Genevieve reforzarán la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en estados del occidente del país, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales.
Huracán Fausto mantiene categoría 1, pero se aleja de costas mexicanas
El huracán Fausto se mantiene como categoría 1 en la escala Saffir-Simpson y se localiza a 2 mil 775 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Quintín, Baja California.
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De acuerdo con el reporte meteorológico, el sistema presenta vientos máximos sostenidos de 140 kilómetros por hora, rachas de 170 km/h y un desplazamiento hacia el oeste a 22 km/h.
Las autoridades informaron que, debido a que Fausto ha abandonado la zona de vigilancia, este será el último aviso emitido sobre su evolución, ya que el ciclón no representa riesgo para el territorio nacional
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