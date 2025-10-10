Washington.- La oficina de presupuesto de la Casa Blanca dijo que comenzaron los despidos masivos de empleados federales en un intento de ejercer más presión sobre los legisladores demócratas mientras continúa el cierre de gobierno.

Russ Vought, director de la Oficina de Administración y Presupuesto, dijo en el sitio de redes sociales X que “los RIF han comenzado”, refiriéndose a los planes de reducción de personal destinados a reducir el tamaño del gobierno federal.

Un portavoz de la oficina de presupuesto dijo que las reducciones son “sustanciales”, pero no ofreció detalles más inmediatos.

La Casa Blanca anticipó que implementaría esta agresiva estrategia de despidos poco antes del inicio del cierre gubernamental el 1 de octubre, instando a todas las agencias federales a presentar sus planes de reducción de personal a la oficina de presupuesto para su revisión.

Añadió que la reducción de personal podría aplicarse a programas federales cuyos fondos caducarían durante un cierre gubernamental, que no reciben financiación de otro modo y que "no son coherentes con las prioridades del presidente".

Esto va mucho más allá de lo que suele ocurrir durante un cierre gubernamental, que es que los trabajadores federales son suspendidos pero restituidos en sus puestos de trabajo una vez que termina el cierre.

Los demócratas han intentado desafiar al gobierno, argumentando que los despidos podrían ser ilegales, y parecieron fortalecidos por el hecho de que la Casa Blanca aún no los había llevado a cabo.

Pero Trump había dicho a principios de esta semana que pronto tendría más información sobre cuántos empleos federales serían eliminados.

"Podré decírselo en cuatro o cinco días si esto sigue así", declaró el martes en la Oficina Oval durante su reunión con Mark Carney, el primer ministro canadiense. "Si esto sigue así, la pérdida será considerable, y muchos de esos empleos no se recuperarán jamás".

Mientras tanto, los pasillos del Capitolio permanecieron en silencio el viernes, décimo día del cierre, con la Cámara de Representantes y el Senado fuera de Washington y ambos bandos preparándose para una prolongada batalla por el cierre.

Los republicanos del Senado han intentado repetidamente persuadir a los demócratas reticentes para que voten a favor de un proyecto de ley provisional para reabrir el gobierno, pero los demócratas se han negado, aferrándose a un compromiso firme para extender las prestaciones sanitarias.

No hubo indicios de que los principales líderes demócratas y republicanos del Senado siquiera estuvieran considerando una solución al impasse. En cambio, el líder de la mayoría del Senado, John Thune, siguió intentando desvincular a los demócratas centristas que podrían estar dispuestos a cruzar las líneas partidistas a medida que se prolongaban las dificultades del cierre.

"Es hora de que tengan coraje", dijo Thune, republicano de Dakota del Sur, durante una conferencia de prensa.

