Revocan licencia y liquidan CIBanco, señalado por EU de posibles operaciones relacionadas con lavado de dinero

La mañanera de Sheinbaum, 10 de octubre, minuto a minuto

Grupo México lamenta rechazo de Citi a su oferta por Banamex, pero es respetuoso de la decisión

José Jerí asume como presidente interino de Perú tras destitución de Boluarte que aceptó su despido

La reacción de María Corina Machado tras ganar el Nobel de la Paz: “¡Estoy en shock! No puedo creerlo”

Gobierno busca recuperar 16 mmdp por huachicol fiscal

FGR delinea la estructura del contrabando de combustible

Jimena García Álvarez-Buylla, hija de la exdirectora de Conahcyt, presume su exclusivo estudio de arte

Diputado del PAN propone eliminar ISR al aguinaldo; “ya lo trabajaron todo el año”, resalta

Tormenta tropical Raymond provocará lluvias torrenciales hasta el domingo 12 de octubre; autoridades vigilan presas y ríos

“Fue como ver el fin del mundo”; la voz de un sobreviviente de la pipa de Puente de la Concordia

María Salud, víctima de explosión en Iztapalapa, siempre será la mujer ejemplo, afirman sus hijos

La consideró que el comité del premio Nobel tomó una decisión que puso la política por encima de la paz al otorgar ese reconocimiento a la líder opositora venezolana María Corina Machado en lugar del presidente .

El mandatario estadounidense expresó en los últimos días su deseo de ganar el , en momentos que negociaba un acuerdo entre Israel y el movimiento palestino Hamas sobre Gaza. El acuerdo se firmó el jueves.

"El presidente Trump seguirá alcanzando acuerdos de paz, poniendo fin a guerras y salvando vidas", escribió en X el director de comunicación de la Casa Blanca, Steven Cheung. "El comité del Nobel probó que pone la política por encima de la paz".

"Tiene el corazón de un humanitario, y nunca habrá nadie como él, capaz de mover montañas con la fuerza pura de su voluntad", añadió Cheung.

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, Trump había insistido repetidamente en que merecía el Nobel por su papel en la resolución de numerosos conflictos.

Casa Blanca "construye" campaña para que Trump sea galardonado con el Premio Nobel de la Paz. (12/08/25) Fotos: Archivo
Casa Blanca "construye" campaña para que Trump sea galardonado con el Premio Nobel de la Paz. (12/08/25) Fotos: Archivo

Trump reiteró su afirmación en la víspera del anuncio del premio de la paz, diciendo que su mediación en la primera fase de un alto el fuego en Gaza esta semana fue la octava guerra que había terminado desde que volvió a la Casa Blanca.

"Sea lo que sea que hagan, está bien. Sé esto: no lo hice por eso, lo hice porque he salvado muchas vidas", explicó.

Los expertos en el Premio Nobel en Oslo habían insistido en los días previos al anuncio del viernes que Trump no tenía posibilidades, ya que sus políticas de "América Primero" contravienen los ideales del Premio de la Paz, según los términos establecidos en el testamento de Alfred Nobel de 1895.

