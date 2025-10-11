Más Información
El presidente Donald Trump afirmó que ordenó al Departamento de Defensa utilizar "todos los fondos disponibles" para asegurar que el personal militar reciba su pago el miércoles a pesar del cierre del gobierno.
Trump escribió en una publicación en redes sociales que estaba actuando porque "nuestras Valientes Tropas no recibirán los cheques de pago que les corresponden el 15 de octubre".
Dijo que estaba usando su autoridad como comandante en jefe para dirigir al secretario de Guerra, Pete Hegseth, "a usar todos los fondos disponibles para que nuestras Tropas sean PAGADAS el 15 de octubre".
El mandatario estadounidense añadió: "Hemos identificado fondos para hacer esto, y el secretario Hegseth los usará para PAGAR A NUESTRAS TROPAS".
Los militares estaban en peligro de no recibir su próximo cheque de pago el miércoles después de que el gobierno cerrara el 1 de octubre, el inicio del ciclo presupuestario federal.
sg/mcc