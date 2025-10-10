Más Información

Washington.- El presidente de , , goza de "un estado de salud excepcional", concluye el informe médico de la evaluación de rutina que realizó este viernes el mandatario en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed.

De acuerdo con el informe, Trump, de 79 años, tiene una edad cardiovascular 14 años menor que su edad cronológica, según el informe médico compartido por la .

El resultado agrega que el mandatario fue vacunado contra la influenza y que recibió una dosis de refuerzo contra el Covid-19.

"El presidente se mantiene en un estado de salud excepcional, mostrando un desempeño cardiovascular, pulmonar, neurológico y físico sobresaliente", concluye el resumen médico.

El informe indica que el presidente se encuentra en buenas condiciones para viajes internacionales, ya que se tiene previsto que este fin de semana viaje a oriente medio como parte de la mediación del acuerdo de paz entre Israel y Hamas.

A pesar del informe positivo, medios de comunicación y analistas han expresado, constantemente, dudas sobre la salud de Trump, principalmente por su edad avanzada y factores de riesgo cardiovasculares.

