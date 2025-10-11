El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, hablaron este sábado, dijo el jefe de gabinete del mandatario ucraniano, Andrii Yermak, en una publicación de Telegram sin dar más detalles.

"El presidente Zelensky está hablando ahora con el presidente Trump", escribió Yermak en su mensaje, al día siguiente de uno de los mayores ataques rusos contra la red energética ucraniana.

La región ucraniana de Odesa, en el sur del país, amaneció sin electricidad este sábado tras un ataque ruso durante la madrugada, el más reciente contra el sistema energético antes del invierno, reportaron las autoridades locales.

Mientras que en Kiev, más de 800 mil residentes recuperaron el sábado el suministro eléctrico, luego de los apagones en gran parte del país que provocó el ataque ruso. *Con información de AP.

