Buscan que este fin de semana se entregue primer apoyo a damnificados; censo ya inició

Sicario de abogado David Cohen dice que le ofrecieron 50 mil pesos por el trabajo; lo cobraría después de asesinarlo

No podríamos estar más complacidos de tener a Chico Pardo de socio: Jane Fraser, directora global de Citi; presenta solicitud formal para adquirir 25% de Banamex

En dos sexenios secaron gasto para prevenir inundaciones; baja viene desde desde Peña

Trabajadores del SAT van a paro en distintos módulos de la capital; bloquean vialidades en la CDMX

"No está bien eso", dice Sheinbaum sobre supuestas despensas de cárteles para damnificados; no hay certeza de videos, dice

Arranca Campaña Invernal de Vacunación 2025-2026; vacunas actualizadas contra Covid-19 de Moderna estarán disponibles

El gobierno de Veracruz no nos alertó, reclaman

CFE: Se ha restablecido 91% de la electricidad en estados afectados por lluvias; destaca suministro a hospitales

Morena y aliados aprueban dictamen de reforma a Ley de Amparo en comisiones de San Lázaro; este martes se vota en el pleno

Vinculan a proceso a dos hombres por la desaparición de la joven Kimberly Moya en Naucalpan

Encuesta: Dan visto bueno a primer año de Brugada

Washington. El presidente estadounidense, , afirmó este martes que Estados Unidos ha atacado otra pequeña embarcación que, según él, transportaba drogas en aguas frente a las costas de .

El presidente republicano declaró el martes en una publicación en las redes sociales que seis personas a bordo del murieron en el ataque y que ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido.

"En virtud de mis facultades como comandante en jefe, esta mañana, el secretario de Guerra ordenó un ataque cinético letal contra un buque afiliado a una organización terrorista designada (DTO) que se dedicaba al en la zona de responsabilidad del USSOUTHCOM, frente a la costa de Venezuela", señaló Trump en su red, Truth Social.

"Los confirmaron que el buque traficaba con narcóticos, estaba asociado a redes narcoterroristas ilícitas y transitaba por una ruta conocida de la DTO. El ataque se llevó a cabo en y seis narcoterroristas varones a bordo del buque murieron en el ataque. Ningún miembro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos resultó herido", añadió.

Se trata del quinto ataque mortal en el Caribe, ya que la administración Trump ha afirmado que está tratando a los presuntos narcotraficantes como combatientes ilegales a los que hay que hacer frente con .

La frustración con la administración ha ido creciendo en el Capitolio entre los miembros de ambos partidos. Algunos republicanos están solicitando más información a la sobre la justificación legal y los detalles de los ataques. Los demócratas sostienen que los ataques violan la legislación estadounidense e internacional.

