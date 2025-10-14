Washington. El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este martes que Estados Unidos ha atacado otra pequeña embarcación que, según él, transportaba drogas en aguas frente a las costas de Venezuela.

El presidente republicano declaró el martes en una publicación en las redes sociales que seis personas a bordo del barco murieron en el ataque y que ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido.

"En virtud de mis facultades como comandante en jefe, esta mañana, el secretario de Guerra ordenó un ataque cinético letal contra un buque afiliado a una organización terrorista designada (DTO) que se dedicaba al narcotráfico en la zona de responsabilidad del USSOUTHCOM, frente a la costa de Venezuela", señaló Trump en su red, Truth Social.

Lee también Gobierno de Trump aún no presenta pruebas sólidas de que embarcaciones atacadas llevaban drogas

"Los servicios de inteligencia confirmaron que el buque traficaba con narcóticos, estaba asociado a redes narcoterroristas ilícitas y transitaba por una ruta conocida de la DTO. El ataque se llevó a cabo en aguas internacionales y seis narcoterroristas varones a bordo del buque murieron en el ataque. Ningún miembro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos resultó herido", añadió.

Se trata del quinto ataque mortal en el Caribe, ya que la administración Trump ha afirmado que está tratando a los presuntos narcotraficantes como combatientes ilegales a los que hay que hacer frente con fuerza militar.

La frustración con la administración ha ido creciendo en el Capitolio entre los miembros de ambos partidos. Algunos republicanos están solicitando más información a la Casa Blanca sobre la justificación legal y los detalles de los ataques. Los demócratas sostienen que los ataques violan la legislación estadounidense e internacional.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss