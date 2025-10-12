Más Información

Suman 48 muertos y miles de damnificados por lluvias

“Este premio es un impulso para conquistar la libertad”: María Corina, tras ganar el Nobel de la Paz

Primer informe de actividades de Clara Brugada; sigue aquí el minuto a minuto

Comité de Emergencia en sesión permanente por lluvias, informa Sheinbaum; continúa apoyo a damnificados

De los foros a los ataques: el discurso incel prende alarmas en México

"No vamos a dejar a nadie desamparado"; Sheinbaum visita Puebla, Veracruz e Hidalgo, entidades afectadas por lluvias

Violencia en Guanajuato; asesinan al diseñador Edgar Molina y a un agente de la GN en ataques separados

Drones con explosivos y minas artesanales; “una práctica que vino para quedarse”, advierte jefe Antibombas de Michoacán

Migrante cubano enfermo por gusano barrenador pide ayuda a Sheinbaum; busca permiso para llegar a CDMX

Lex Ashton en prisión preventiva tras aplazarse audiencia; un juez definirá su situación jurídica el 16 de octubre

László Krasznahorkai: lirismo de ruina

"Manipular por motivos racistas es un mecanismo de proyectos políticos": Francisco Bethencourt

Argel. El equipo jurídico de las flotillas, Adalah, confirmó este domingo la liberación de todos los participantes detenidos en que integraban la segunda misión humanitaria, Flotilla de la Libertad, interceptada el miércoles en aguas internacionales cuando navegaba hacia .

Con la liberación también hoy de la activista española Reyes Rigo -que aterrizará mañana en España- los 462 integrantes de la abordada la semana pasada, (GSF), ya han sido deportados.

Reyes fue deportada este domingo por las autoridades israelíes a, después de que se solicitara prisión preventiva en su contra por presuntamente morder a una trabajadora de la prisión, lo que prolongó su detención.

La , en la que viajaban 145 activistas de 30 países, zarpó de Italia a finales de septiembre en dirección a la y fue interceptada el miércoles pasado en aguas internacionales por Israel, días antes del abordaje de la GSF, que había partido de a principios del pasado mes.

Adalah calificó de "ilegal" la detención de los activistas y registró diversas denuncias de y malos tratos tanto en el abordaje como en la prisión israelí.

El equipo jurídico afirmó que "el ataque" de Israel contra civiles desarmados en aguas internacionales, la incautación de buques humanitarios y la detención de sus participantes constituyen "graves violaciones del ".

