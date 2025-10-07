Amán. Jordania anunció este martes la llegada de 131 activistas, entre ellos varios ciudadanos de América Latina, de la Flotilla Global Sumud por Gaza tras su evacuación desde Israel, informaron fuentes oficiales jordanas.

El Ministerio de Exteriores jordano señaló en un comunicado que este martes llegaron al país "un ciudadano jordano y 130 nacionales de varios países hermanos y amigos" que estaban a bordo de la Flotilla a través del Puente Rey Husein, paso fronterizo que conecta el reino árabe con Cisjordania ocupada.

El portavoz del ministerio, Fuad Majali, especificó que entre los evacuados se encuentran ciudadanos de Colombia, Uruguay, Argentina, Brasil y México, sin especificar el número de activistas de cada país.

Activistas llegan al Aeropuerto Internacional Eleftherios Venizelos de Atenas, el lunes 6 de octubre de 2025, tras ser deportados de Israel por participar en una flotilla de ayuda con destino a Gaza.

La Cancillería en México dijo que los seis connacionales que viajaban en la flotilla están entre quienes llegaron a Jordania.

Desde Brasil, la Cancillería informó que sus 13 connacionales que formaban parte de la flotilla internacional fueron liberados. Diplomáticos brasileños los recibieron en la frontera con Jordania y los trasladaron a Amán.

Entre el grupo brasileño se encontraban Thiago Avila, uno de los organizadores de la flotilla, y la diputada Luizianne Lins, del Partido de los Trabajadores del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

La activista sueca Greta Thunberg habla a su llegada al Aeropuerto Internacional Eleftherios Venizelos de Atenas, el lunes 6 de octubre de 2025, tras ser deportada de Israel por participar en una flotilla de ayuda humanitaria con destino a Gaza.

La Cancillería colombiana también confirmó que las activistas Manuela Bedoya y Luna Barreto fueron liberadas por Israel luego de gestiones diplomáticas. Previamente, el gobierno señaló la detención como un “secuestro”.

Las colombianas fueron trasladadas hacia territorio jordano, según un comunicado de la Cancillería colombiana. Una de ellas será deportada a Colombia y la otra permanecerá en la región por ser su residencia actual.

“Estamos agotadas, pero con la moral alta, porque ya estamos afuera”, aseguró Bedoya durante una llamada telefónica con la canciller Yolanda Villavicencio, divulgada por la cartera ministerial.

Imagen del 2 de octubre de 2025 de una embarcación de la Flotilla Global Sumud (GSF, por sus siglas en inglés) con destino a Gaza siendo remolcadas hacia el puerto de Ashdod, en el sur de Israel. La Armada israelí interceptó el viernes la última embarcación de la GSF con destino a Gaza en el mar Mediterráneo, según informó el canal estatal israelí Kan TV News.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, que rompió relaciones con Israel desde 2024 en protesta por las acciones bélicas en Gaza, dijo la semana pasada que expulsaría a la delegación diplomática de Israel en Colombia, cuando se produjo la interceptación de la flotilla.

Majali enumeró también que llegaron ciudadanos de Bahréin, Túnez, Argelia, Omán, Kuwait, Libia, Paquistán, Turquía, Australia, República Checa, Japón, Nueva Zelanda, Serbia, Sudáfrica, Suiza, el Reino Unido y de Estados Unidos.

El portavoz explicó que el Ministerio, en cooperación con las autoridades jordanas pertinentes, facilitó su traslado y "les brindó la asistencia necesaria".

La Flotilla Global Sumud contó con la participación de seis mexicanos, quienes fueron interceptados y detenidos en Israel.

Para la operación, detalló que se había coordinado con las embajadas de "países, hermanos y amigos para organizar y facilitar la salida de sus ciudadanos del reino" de Jordania.

La flotilla, integrada por 42 embarcaciones que transportaban a unas 470 personas que pretendían llegar a Gaza con una carga de ayuda humanitaria, fue interceptada por militares israelíes la semana pasada y todos sus integrantes detenidos.

Hasta ahora, Israel ha deportado a cientos de los activistas, entre los que están ciudadanos de España, Grecia, Italia, Francia, Irlanda, Suecia, Polonia, Alemania, Bulgaria, Lituania, Austria, Luxemburgo, Finlandia, Dinamarca, Eslovaquia, Suiza, Noruega, Reino Unido, Serbia y Estados Unidos, entre otros países.

