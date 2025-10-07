Más Información

Grupo México no aumentaría su deuda para comprar Banamex; da 10 días a Citi para analizar oferta

Grupo México no aumentaría su deuda para comprar Banamex; da 10 días a Citi para analizar oferta

Empresas sancionadas por EU proveen a gobiernos de Sinaloa, Sonora, BCS… y a "Los Chapitos"

Empresas sancionadas por EU proveen a gobiernos de Sinaloa, Sonora, BCS… y a "Los Chapitos"

A 1 año del gobierno de Sheinbaum, homicidio doloso se redujo en un 32%; registran 27 homicidios menos diarios

A 1 año del gobierno de Sheinbaum, homicidio doloso se redujo en un 32%; registran 27 homicidios menos diarios

Gertz Manero: hay vínculos "muy claros" entre Hernán Bermúdez y delincuencia organizada; FGR espera que "El Abuelo" declare en próxima audiencia

Gertz Manero: hay vínculos "muy claros" entre Hernán Bermúdez y delincuencia organizada; FGR espera que "El Abuelo" declare en próxima audiencia

Harfuch: chofer del sacerdote Bertoldo Pantaleón, presunto asesino del religioso; se trabaja en búsqueda e investigación

Harfuch: chofer del sacerdote Bertoldo Pantaleón, presunto asesino del religioso; se trabaja en búsqueda e investigación

Salen de Israel mexicanos detenidos que llevaban ayuda a Gaza; los trasladan a Jordania para su repatriación

Salen de Israel mexicanos detenidos que llevaban ayuda a Gaza; los trasladan a Jordania para su repatriación

"Priscilla" se intensifica a huracán categoría 2; provocará lluvias intensas y oleaje elevado en el Pacífico mexicano

"Priscilla" se intensifica a huracán categoría 2; provocará lluvias intensas y oleaje elevado en el Pacífico mexicano

"Es un caso de secuestro y tortura psicológica y física"; periodista Ernesto Ledesma narra detención en Israel

"Es un caso de secuestro y tortura psicológica y física"; periodista Ernesto Ledesma narra detención en Israel

México, en el top de cirugías estéticas en menores; urgen cerrar vacíos legales

México, en el top de cirugías estéticas en menores; urgen cerrar vacíos legales

Cártel de Sinaloa, más golpeado por Estados Unidos

Cártel de Sinaloa, más golpeado por Estados Unidos

Emite Policía Cibernética alerta por fraudes y extorsiones de apps "montadeudas" en CDMX

Emite Policía Cibernética alerta por fraudes y extorsiones de apps "montadeudas" en CDMX

Tren Maya afectó cenotes, reconoce Semarnat; se trabaja en cumplir 95% de acciones para mitigar daño ambiental, dice Bárcena

Tren Maya afectó cenotes, reconoce Semarnat; se trabaja en cumplir 95% de acciones para mitigar daño ambiental, dice Bárcena

Amán. Jordania anunció este martes la llegada de 131 activistas, entre ellos varios ciudadanos de América Latina, de lapor tras su evacuación desde Israel, informaron fuentes oficiales jordanas.

El Ministerio de Exteriores jordano señaló en un comunicado que este martes llegaron al país "un ciudadano jordano y 130 nacionales de varios países hermanos y amigos" que estaban a bordo de la Flotilla a través del Puente Rey Husein, paso fronterizo que conecta el reino árabe con ocupada.

El portavoz del ministerio, Fuad Majali, especificó que entre los evacuados se encuentran ciudadanos de Colombia, Uruguay, Argentina, Brasil y México, sin especificar el número de activistas de cada país.

Lee también

Activistas llegan al Aeropuerto Internacional Eleftherios Venizelos de Atenas, el lunes 6 de octubre de 2025, tras ser deportados de Israel por participar en una flotilla de ayuda con destino a Gaza. Foto: AP
Activistas llegan al Aeropuerto Internacional Eleftherios Venizelos de Atenas, el lunes 6 de octubre de 2025, tras ser deportados de Israel por participar en una flotilla de ayuda con destino a Gaza. Foto: AP

La dijo que los seis connacionales que viajaban en la flotilla están entre quienes llegaron a Jordania.

Desde Brasil, la Cancillería informó que sus 13 connacionales que formaban parte de la flotilla internacional fueron liberados. Diplomáticos brasileños los recibieron en la frontera con Jordania y los trasladaron a Amán.

Entre el grupo brasileño se encontraban Thiago Avila, uno de los organizadores de la flotilla, y la diputada Luizianne Lins, del Partido de los Trabajadores del presidente brasileño, .

Lee también

La activista sueca Greta Thunberg habla a su llegada al Aeropuerto Internacional Eleftherios Venizelos de Atenas, el lunes 6 de octubre de 2025, tras ser deportada de Israel por participar en una flotilla de ayuda humanitaria con destino a Gaza. Foto: AP
La activista sueca Greta Thunberg habla a su llegada al Aeropuerto Internacional Eleftherios Venizelos de Atenas, el lunes 6 de octubre de 2025, tras ser deportada de Israel por participar en una flotilla de ayuda humanitaria con destino a Gaza. Foto: AP

La Cancillería colombiana también confirmó que las activistas Manuela Bedoya y Luna Barreto fueron liberadas por luego de gestiones diplomáticas. Previamente, el gobierno señaló la detención como un “secuestro”.

Las colombianas fueron trasladadas hacia territorio jordano, según un comunicado de la Cancillería colombiana. Una de ellas será deportada a Colombia y la otra permanecerá en la región por ser su residencia actual.

“Estamos agotadas, pero con la moral alta, porque ya estamos afuera”, aseguró Bedoya durante una llamada telefónica con la canciller Yolanda Villavicencio, divulgada por la cartera ministerial.

Lee también

Imagen del 2 de octubre de 2025 de una embarcación de la Flotilla Global Sumud (GSF, por sus siglas en inglés) con destino a Gaza siendo remolcadas hacia el puerto de Ashdod, en el sur de Israel. La Armada israelí interceptó el viernes la última embarcación de la GSF con destino a Gaza en el mar Mediterráneo, según informó el canal estatal israelí Kan TV News. Foto: Xinhua
Imagen del 2 de octubre de 2025 de una embarcación de la Flotilla Global Sumud (GSF, por sus siglas en inglés) con destino a Gaza siendo remolcadas hacia el puerto de Ashdod, en el sur de Israel. La Armada israelí interceptó el viernes la última embarcación de la GSF con destino a Gaza en el mar Mediterráneo, según informó el canal estatal israelí Kan TV News. Foto: Xinhua

El presidente colombiano, , que rompió relaciones con Israel desde 2024 en protesta por las acciones bélicas en Gaza, dijo la semana pasada que expulsaría a la delegación diplomática de Israel en Colombia, cuando se produjo la .

Majali enumeró también que llegaron ciudadanos de Bahréin, Túnez, Argelia, Omán, Kuwait, Libia, Paquistán, Turquía, Australia, República Checa, Japón, Nueva Zelanda, Serbia, Sudáfrica, Suiza, el Reino Unido y de Estados Unidos.

El portavoz explicó que el Ministerio, en cooperación con las autoridades jordanas pertinentes, facilitó su traslado y "les brindó la asistencia necesaria".

Lee también

La Flotilla Global Sumud contó con la participación de seis mexicanos, quienes fueron interceptados y detenidos en Israel. Foto: Especial
La Flotilla Global Sumud contó con la participación de seis mexicanos, quienes fueron interceptados y detenidos en Israel. Foto: Especial

Para la operación, detalló que se había coordinado con las embajadas de "países, hermanos y amigos para organizar y facilitar la salida de sus ciudadanos del reino" de Jordania.

La flotilla, integrada por 42 embarcaciones que transportaban a unas 470 personas que pretendían llegar a Gaza con una carga de , fue interceptada por militares israelíes la semana pasada y todos sus integrantes detenidos.

Hasta ahora, Israel ha deportado a cientos de los activistas, entre los que están ciudadanos de España, Grecia, Italia, Francia, Irlanda, Suecia, Polonia, Alemania, Bulgaria, Lituania, Austria, Luxemburgo, Finlandia, Dinamarca, Eslovaquia, Suiza, Noruega, Reino Unido, Serbia y Estados Unidos, entre otros países.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Qué palabras NO debes poner en el concepto de pago de transferencias de BBVA. Foto: BBVA / Canva

¿Qué palabras NO debes poner en el concepto de pago de transferencias de BBVA?

Licencia de conducir permanente. Tutorial para tramitarla sin hacer examen: requisitos, precio y citas. Foto: Adobe

Licencia de conducir permanente. Tutorial para tramitarla sin hacer examen: requisitos, precio y citas

Visa americana. iStock/ Drazen Zigic

¿Dónde se tramita más rápido la visa americana de turista por primera vez? (Octubre 2025)

Trabajo en Canadá para ayudantes de cocina. Foto: iStock

¡Hay trabajo en Canadá! Buscan ayudantes de cocina por $30,000 y sólo piden primaria

Octubre 2025: Superluna de Cosecha, 4 cometas y lluvias de meteoritos iluminarán el cielo. Foto: Canva

Octubre 2025: Superluna de Cosecha, 4 cometas y lluvias de meteoritos iluminarán el cielo