Tel Aviv.- El Ejército de Israel interceptó en el mar Mediterráneo a una flotilla de nueve barcos que intentaba romper el bloqueo marítimo de la Franja de Gaza y detuvo a decenas de activistas que iban a bordo, según los organizadores de la flotilla y el Ministerio de Exteriores israelí.

De acuerdo con el ministerio, los 145 activistas que participaban en la Coalición de la Flotilla de la Libertad y Thousand Madleens to Gaza tenían un buen estado de salud y estaban siendo llevados a la costa israelí para ser procesados. Se espera que sean deportados.

La operación se produjo después de que casi 450 activistas, entre los que había legisladores europeos y la activista climática Greta Thunberg, fueron interceptados en más de 40 barcos la semana pasada cuando trataban de llegar a Gaza con una cantidad simbólica de ayuda humanitaria.

Aunque que la mayoría de los activistas de la Flotilla Global Sumud han sido deportados, seis de ellos —de Noruega, Marruecos y España— continúan detenidos en Israel, dijeron sus abogados el martes por la noche.

La última flotilla que intenta llegar a Gaza

Los organizadores de este último grupo de nueve embarcaciones condenaron las detenciones el miércoles como "arbitrarias e ilegales".

Entre los activistas a bordo había médicos, al menos un miembro del parlamento de la Unión Europea y varios legisladores de Turquía, Dinamarca, Francia y Bélgica. El listado de pasajeros publicado en la web de esta flotilla también muestra que en su embarcación más grande, el Conscience, viajaban dos ciudadanos israelíes.

La flotilla llevaba algo de comida y ayuda médica para los hospitales de Gaza.

“Otro intento inútil de romper el bloqueo marítimo legal y entrar en una zona de combate terminó en nada”, escribió el Ministerio de Exteriores israelí en X.

De acuerdo con los organizadores, las embarcaciones fueron interceptadas a unas 120 millas náuticas de la costa de Gaza. Las cámaras a bordo —en un gran barco de pasajeros y ocho veleros más pequeños— transmitieron las operaciones en vivo.

Se pudo ver cómo eran abordados por otros barcos que se movían rápidamente y luego por tropas israelíes, que más tarde cortaron la emisión. Los activistas contaron también que un helicóptero israelí los sobrevoló. No se reportaron heridos.

Turquía condenó de forma enérgica las acciones israelíes en aguas internacionales y las calificó de “acto de piratería”. Su Ministerio de Exteriores dijo el miércoles que se trataba de una violación grave del derecho internacional y acusó a Israel de elevar la tensión y socavar los esfuerzos de paz.

