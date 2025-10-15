Miami.- Decenas de aeropuertos estadounidenses de estados como Florida, California y Nueva York rechazaron transmitir un video del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en el que su secretaria, Kristi Noem, culpa a los demócratas del cierre de gobierno y su impacto en las operaciones aéreas.

Los aeródromos de Miami, Fort Lauderdale, Tampa y Jacksonville han señalado a medios en Florida que no reproducirán el mensaje de Noem, al citar políticas internas que impiden videos con tintes políticos, pero seguirán exhibiendo su discurso con recomendaciones sobre la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, en inglés).

"El video del TSA en cuestión no se está reproduciendo en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood (FLL), pues nuestra política de anuncios no permite la exhibición de mensajes políticos en nuestras instalaciones", se indicó en un pronunciamiento de dicho lugar compartido a la prensa.

El Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) aseveró que continuará transmitiendo el mensaje de la secretaria sobre el cambio a la nueva identificación real (Real ID) porque "provee a los pasajeros de información importante y sensible al tiempo".

¿Qué dice Noem en el video que no transmiten aeropuertos de EU?

En el video, Noem culpa de forma directa a los demócratas del cierre de gobierno, que este miércoles cumple dos semanas por la falta de acuerdo en el Senado para avalar un presupuesto para la Administración de Donald Trump, lo que amenaza con dejar sin pago a los empleados federales, incluyendo los del TSA.

"Los demócratas en el Congreso se niegan a fondear al gobierno federal y, por esto, muchas de nuestras operaciones están impactadas, y la mayoría de los empleados del TSA están trabajando sin pago", expresa la secretaria en las imágenes.

A los aeropuertos de Florida se han sumado otros en California, Nueva York, Illinois, Arizona, el estado de Washington y Oregón, entre otros.

El video "es inapropiado, inaceptable e inconsistente con los valores que esperamos de los principales funcionarios públicos de la nación", declaró Ken Jenkins, ejecutivo del Condado de Winchester en Nueva York.

El cierre del Gobierno federal amenaza con incrementar los retrasos y cancelaciones de vuelos en los principales aeropuertos de Estados Unidos a los niveles de 2019, cuando la falta de controladores aéreos paralizó las actividades de aeródromos del país, advirtieron congresistas demócratas la semana pasada.

Los retrasos por la escasez de controladores aéreos han afectado a aeropuertos como el de Boston, Chicago, Denver, Houston, Las Vegas, Nashville, Tennessee, Newark, Filadelfia, Phoenix, y Burbank (California), que cerró la noche del lunes de la semana pasada ante la falta de personal.

