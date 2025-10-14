Más Información

Morena prevé avalar reserva para “matizar” retroactividad; etapas pendientes de juicios se sujetarán a nueva reforma

Cárteles mexicanos ponen precio a agentes del ICE; hasta 50 mil dólares por asesinarlos, advierte Departamento de Seguridad de EU

Senado acuerda desaparecer fideicomiso de más de mil millones de pesos; recursos serán devueltos al gobierno federal

México vs Ecuador - EN VIVO - Partido amistoso

"No está bien eso", dice Sheinbaum sobre supuestas despensas de cárteles para damnificados; no hay certeza de videos, dice

De la Fuente y Marco Rubio se reunirán en Washington; darán seguimiento a mecanismos de cooperación entre EU y México

Pleno del Senado ratifica a Roberto Velasco como subsecretario para América del Norte

Arranca Campaña Invernal de Vacunación 2025-2026; vacunas actualizadas contra Covid-19 de Moderna estarán disponibles

Buscan que este fin de semana se entregue primer apoyo a damnificados; censo ya inició

En dos sexenios secaron gasto para prevenir inundaciones; baja viene desde desde Peña

Es una situación de “terror”, asegura mamá de Carlos Emilio, duranguense que desapareció tras ir al baño de un bar de Mazatlán

Sicario de abogado David Cohen dice que le ofrecieron 50 mil pesos por el trabajo; lo cobraría después de asesinarlo

Miami. Un juez de Florida emitió este martes una orden temporal que impide la transferencia de un valioso terreno en el centro de Miami destinado a la construcción de la biblioteca presidencial de Donald Trump.

La decisión, del juez de distrito Mavel Ruiz responde a una demanda presentada por el activista Marvin Dunn, quien acusa a la Junta de Fideicomisarios del Miami Dade College de violar la ley estatal de acceso a la información pública, conocida como Sunshine Law.

El terreno en cuestión, con un valor estimado de más de 67 millones de dólares, fue cedido por el Miami Dade College al estado de Florida y luego transferido a la Fundación de la Biblioteca Presidencial de Trump.

Lee también

Sin embargo, la fundación ligada a Trump sostiene que la aprobación de la transferencia se realizó sin el aviso público adecuado, lo que contravendría los principios de transparencia y participación ciudadana establecidos por la ley.

El juez Ruiz aclaró que su decisión se basa en consideraciones legales y no políticas, subrayando la importancia de garantizar la transparencia en las decisiones gubernamentales que afectan a la comunidad.

La orden temporal suspende la transferencia hasta que se resuelva el litigio, lo que podría retrasar los planes para la construcción de la biblioteca presidencial en el emblemático sitio junto a la Torre de la Libertad.

