Miami. Un juez de Florida emitió este martes una orden temporal que impide la transferencia de un valioso terreno en el centro de Miami destinado a la construcción de la biblioteca presidencial de Donald Trump.
La decisión, del juez de distrito Mavel Ruiz responde a una demanda presentada por el activista Marvin Dunn, quien acusa a la Junta de Fideicomisarios del Miami Dade College de violar la ley estatal de acceso a la información pública, conocida como Sunshine Law.
El terreno en cuestión, con un valor estimado de más de 67 millones de dólares, fue cedido por el Miami Dade College al estado de Florida y luego transferido a la Fundación de la Biblioteca Presidencial de Trump.
Sin embargo, la fundación ligada a Trump sostiene que la aprobación de la transferencia se realizó sin el aviso público adecuado, lo que contravendría los principios de transparencia y participación ciudadana establecidos por la ley.
El juez Ruiz aclaró que su decisión se basa en consideraciones legales y no políticas, subrayando la importancia de garantizar la transparencia en las decisiones gubernamentales que afectan a la comunidad.
La orden temporal suspende la transferencia hasta que se resuelva el litigio, lo que podría retrasar los planes para la construcción de la biblioteca presidencial en el emblemático sitio junto a la Torre de la Libertad.
