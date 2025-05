El presidente estadounidense, Donald Trump, defendió este lunes el plan de aceptar un avión de lujo de la familia real de Qatar, y dijo que sería “estúpido” rechazar una oferta así.

ABC News informó el domingo que Trump planea aceptar el avión, un Boeing 747-800, donado por la familia real, y que podría reemplazar a la aeronave presidencial Air Force One. El costo de la aeronave está estimado en 400 millones de dólares, lo que lo convertiría en el activo más caro donado por un gobierno extranjero a Estados Unidos.

Sin embargo, en su diálogo con los medios tras la firma de una orden ejecutiva para reducir el precio de los fármacos de prescripción, Trump defendió la donación.

“¿Qué le dice a la gente que ve ese avión de lujo como un regalo personal para usted?”, preguntó una periodista de ABC.

“¿Eres de ABC Fake News, verdad?”, respondió Trump. “Debería darte vergüenza hacer esa pregunta. Nos están dando un avión gratis. Podría decir: ‘No, quiero pagarles mil millones’… O podría decir gracias”.

Trump dijo que el avión qatarí, relativamente más joven que los dos aviones usados por el presidente actualmente, era necesario para sustituir a un Air Force One envejecido.

“Creo que es un gran gesto de Qatar. Lo aprecio mucho. Nunca rechazaría una oferta así. Quiero decir, podría ser una persona estúpida y decir: 'No, no queremos un avión gratis y muy caro'. Pero fue, me pareció, un gran gesto”.

Trump dijo que el avión “irá directamente” a su biblioteca presidencial cuando deje el cargo.

“Yo no lo usaría”, ha añadido.

La noche del domingo, tras las críticas recibidas por querer aceptar el avión, Trump reconoció que se trata de un regalo de Qatar.

Así que el hecho de que el Departamento de Defensa esté recibiendo un REGALO, SIN CARGO, de un avión 747 para reemplazar temporalmente al Air Force One de 40 años, en una transacción muy pública y transparente, molesta tanto a los Demócratas Corruptos que insisten en que paguemos, PRECIO COMPLETO, por el avión", publicó Trump en su sitio de redes sociales el domingo por la noche. "¡Cualquiera puede hacer eso!", posteó en Truth Social.

Qatar alega que no se trata de un “regalo” sino de una “transferencia” y que aún no hay una decisión definitiva al respecto.

La Cláusula de Emolumentos de la Constitución prohíbe a cualquier persona que ocupe un cargo gubernamental aceptar cualquier presente, emolumento, cargo o título de cualquier "Rey, Príncipe o Estado extranjero", sin el consentimiento del Congreso.

Sin embargo, funcionarios del gobierno estadounidense, anticipando preocupaciones éticas, han preparado un análisis argumentando que aceptar el avión es legal, según ABC.

